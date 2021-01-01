У Луцьку пропонують створити новий тролейбусний маршрут





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За його словами, потрібно належним чином налаштувати голосове сповіщення в тролейбусах, додавши окремі фрази до нього. Зокрема це він демонструє на прикладі маршруту №1: "Шановні пасажири, тролейбус рухається в рейс за маршрутом №1 "Карбишева - СКФ Україна". Обережно, двері зачиняються, наступна зупинка - "Адреналін Сіті", бажаємо Вам приємної поїздки. Будьте уважні оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки, несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням, штраф - 80 гривень. Зупинка "Адреналін Сіті".



Також Артур Довжик пропонує додати фразу: "Шановні пасажири, будьте уважні, тролейбус рухається в депо".



Автор петиції висловив пропозицію щодо добудови мережі на вулиці Європейській, щоб з'єднати вулицю Львівську з підшипниковим заводом СКФ "Україна".



Окрім того, йдеться у документі й про запровадження нового тролейбусного маршруту № 6, що буде курсувати так: СКФ "Україна" - АС-2 - вул. Карбишева - АС-2 - СКФ "Україна"; СКФ "Україна" - АС-2 - ЦУМ - Там Там - ТЦ "Глобус" - вул. Гордіюк - вул. Карбишева - вул. Єршова - проспект Відродження - Київський майдан - проспект Волі - АС-2 - СКФ "Україна".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зареєстрували петицію стосовно усунення недоліків громадського транспорту міста, добудову контактної мережі та створення нового тролейбусного маршруту.Автор петиції - лучанин Артур Довжик.За його словами, потрібно належним чином налаштувати голосове сповіщення в тролейбусах, додавши окремі фрази до нього. Зокрема це він демонструє на прикладі маршруту №1: "Шановні пасажири, тролейбус рухається в рейс за маршрутом №1 "Карбишева - СКФ Україна". Обережно, двері зачиняються, наступна зупинка - "Адреналін Сіті", бажаємо Вам приємної поїздки. Будьте уважні оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки, несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням, штраф - 80 гривень. Зупинка "Адреналін Сіті".Також Артур Довжик пропонує додати фразу: "Шановні пасажири, будьте уважні, тролейбус рухається в депо".Автор петиції висловив пропозицію щодо добудови мережі на вулиці Європейській, щоб з'єднати вулицю Львівську з підшипниковим заводом СКФ "Україна".Окрім того, йдеться у документі й про запровадження нового тролейбусного маршруту № 6, що буде курсувати так: СКФ "Україна" - АС-2 - вул. Карбишева - АС-2 - СКФ "Україна"; СКФ "Україна" - АС-2 - ЦУМ - Там Там - ТЦ "Глобус" - вул. Гордіюк - вул. Карбишева - вул. Єршова - проспект Відродження - Київський майдан - проспект Волі - АС-2 - СКФ "Україна".

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