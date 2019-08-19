Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 10:50
Сьогодні, 19 серпня, віряни відзначають Другий Великий Спас, який ще має назву Яблучний Спас або Преображення Господнє.
Вважають, що саме цього дня природа повертає на осінь і холод, тому свято в народі називають ще й "проводами літа".
Віряни несуть до церкви кошики з яблуками, грушами, виноградом, іншими фруктами, медом і квітами. У свято пригощають освяченими яблуками сусідів, друзів і всіх, хто цього потребує. За повір'ям, у день Яблучного Спаса фрукт-символ має особливу цілющу силу.
Звісно ж, не забули про традиції й лучани. Біля луцького Свято-Троїцького кафедрального собору від ранку було ніде яблуку впасти - люди вишиковуються в чергу, аби освятити кошики та отримати настанови від духівників. Як це було - дивіться у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Вважають, що саме цього дня природа повертає на осінь і холод, тому свято в народі називають ще й "проводами літа".
Віряни несуть до церкви кошики з яблуками, грушами, виноградом, іншими фруктами, медом і квітами. У свято пригощають освяченими яблуками сусідів, друзів і всіх, хто цього потребує. За повір'ям, у день Яблучного Спаса фрукт-символ має особливу цілющу силу.
Звісно ж, не забули про традиції й лучани. Біля луцького Свято-Троїцького кафедрального собору від ранку було ніде яблуку впасти - люди вишиковуються в чергу, аби освятити кошики та отримати настанови від духівників. Як це було - дивіться у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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