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Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 19 серпня, віряни відзначають Другий Великий Спас, який ще має назву Яблучний Спас або Преображення Господнє.

Вважають, що саме цього дня природа повертає на осінь і холод, тому свято в народі називають ще й "проводами літа".

Віряни несуть до церкви кошики з яблуками, грушами, виноградом, іншими фруктами, медом і квітами. У свято пригощають освяченими яблуками сусідів, друзів і всіх, хто цього потребує. За повір'ям, у день Яблучного Спаса фрукт-символ має особливу цілющу силу.

Звісно ж, не забули про традиції й лучани. Біля луцького Свято-Троїцького кафедрального собору від ранку було ніде яблуку впасти - люди вишиковуються в чергу, аби освятити кошики та отримати настанови від духівників. Як це було - дивіться у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ



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Теги: Яблучний Спас, свято, освячення кошиків, Луцьк, собор
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