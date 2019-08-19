Як у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку кошики з яблуками освячували. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 19 серпня, віряни відзначають Другий Великий Спас, який ще має назву Яблучний Спас або Преображення Господнє.Вважають, що саме цього дня природа повертає на осінь і холод, тому свято в народі називають ще й "проводами літа".Віряни несуть до церкви кошики з яблуками, грушами, виноградом, іншими фруктами, медом і квітами. У свято пригощають освяченими яблуками сусідів, друзів і всіх, хто цього потребує. За повір'ям, у день Яблучного Спаса фрукт-символ має особливу цілющу силу.Звісно ж, не забули про традиції й лучани. Біля луцького Свято-Троїцького кафедрального собору від ранку було ніде яблуку впасти - люди вишиковуються в чергу, аби освятити кошики та отримати настанови від духівників. Як це було - дивіться у фоторепортажі