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Коли на Волині пасажири їздитимуть у нових автобусах. ВІДЕО

Коли на Волині пасажири їздитимуть у нових автобусах. ВІДЕО
Депутат Волинської обласної ради Віктор Козак вважає, що автобусний парк, який обслуговує міжміські та міжобласні перевезення, оновиться тоді, коли перевізники матимуть упевненість, що вони у наступні 5-10 років зароблятимуть на тому чи іншому маршруті.

Про це він сказав у програмі «Актуально» на 12 каналі.

«Мають бути доступні кредити. Зараз є декілька програм для оновлення транспорту. За кордоном простіше – там давно вони вже пройшли цей шлях, і в них дуже дешеві кредити. Мені дуже приємно було, коли я прочитав, що на запорізькому заводі будуть випускати автобуси під маркою мерседеса. Я не знаю, які складові будуть – чи вони будуть їхати з Німеччини, чи вони робитимуться тут, але основне – що це буде європейський автомобіль, а не Богдан, який за 5 років вже іржавий і ламається», – пояснив обранець.

«Якщо ще буде хороша кредитна програма і впевненість перевізника у завтрашньому дні… Дайте йому на 5 років гарантію, що він буде їздити на цьому маршруті – і він тоді сам буде поновлювати парк. А якщо ми йоу кажемо, що хтось помінявся із чиновників і завтра ти не їздиш, а хтось інший їздить, то де ж він буде купувати? На сьогодні я дуже розумію перевізників. Держава має дати гарантію і впевненість», – наголосив Віктор Козак.


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Теги: Волинь, автобуси, транспорт
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