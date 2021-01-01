Коли на Волині пасажири їздитимуть у нових автобусах. ВІДЕО

Віктор Козак вважає, що автобусний парк, який обслуговує міжміські та міжобласні перевезення, оновиться тоді, коли перевізники матимуть упевненість, що вони у наступні 5-10 років зароблятимуть на тому чи іншому маршруті.



Про це він сказав у програмі «Актуально» на



«Мають бути доступні кредити. Зараз є декілька програм для оновлення транспорту. За кордоном простіше – там давно вони вже пройшли цей шлях, і в них дуже дешеві кредити. Мені дуже приємно було, коли я прочитав, що на запорізькому заводі будуть випускати автобуси під маркою мерседеса. Я не знаю, які складові будуть – чи вони будуть їхати з Німеччини, чи вони робитимуться тут, але основне – що це буде європейський автомобіль, а не Богдан, який за 5 років вже іржавий і ламається», – пояснив обранець.



«Якщо ще буде хороша кредитна програма і впевненість перевізника у завтрашньому дні… Дайте йому на 5 років гарантію, що він буде їздити на цьому маршруті – і він тоді сам буде поновлювати парк. А якщо ми йоу кажемо, що хтось помінявся із чиновників і завтра ти не їздиш, а хтось інший їздить, то де ж він буде купувати? На сьогодні я дуже розумію перевізників. Держава має дати гарантію і впевненість», – наголосив Віктор Козак.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Волинської обласної радивважає, що автобусний парк, який обслуговує міжміські та міжобласні перевезення, оновиться тоді, коли перевізники матимуть упевненість, що вони у наступні 5-10 років зароблятимуть на тому чи іншому маршруті.Про це він сказав у програмі «Актуально» на 12 каналі «Мають бути доступні кредити. Зараз є декілька програм для оновлення транспорту. За кордоном простіше – там давно вони вже пройшли цей шлях, і в них дуже дешеві кредити. Мені дуже приємно було, коли я прочитав, що на запорізькому заводі будуть випускати автобуси під маркою мерседеса. Я не знаю, які складові будуть – чи вони будуть їхати з Німеччини, чи вони робитимуться тут, але основне – що це буде європейський автомобіль, а не Богдан, який за 5 років вже іржавий і ламається», – пояснив обранець.«Якщо ще буде хороша кредитна програма і впевненість перевізника у завтрашньому дні… Дайте йому на 5 років гарантію, що він буде їздити на цьому маршруті – і він тоді сам буде поновлювати парк. А якщо ми йоу кажемо, що хтось помінявся із чиновників і завтра ти не їздиш, а хтось інший їздить, то де ж він буде купувати? На сьогодні я дуже розумію перевізників. Держава має дати гарантію і впевненість», – наголосив Віктор Козак.

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