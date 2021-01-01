Поселила в хліві з тваринами: судитимуть волинянку, яка взяла в трудове рабство трьох чоловіків. ФОТО
Сьогодні, 13:06
Слідчі завершили досудове розслідування щодо 60-річної жительки села Вербаїв Луцького району, яка утримувала людей у трудовому рабстві.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У червні цього року за оперативного супроводу управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області викрили протиправну діяльність
Жінка тривалий час здійснювала трудову експлуатації громадян, які перебували в уразливому стані. Підшукувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу й обіцяла зарплатню за це.
Опісля відвозила чоловіків до місця, де знаходились господарські приміщення, забирала в них документи, поселяла громадян в хліві разом із тваринами.
За виконану роботу підприємиця не розраховувалася та погрожувала фізичною розправою, коли працівники залишать територію господарства.
Незаконну діяльність жінки припинили. Їй оголосили підозри за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Трьох чоловіків, які перебували у трудовому рабстві, поліцейські звільнили.
Сьогодні слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури завершили досудове розслідування у справі. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
У червні цього року за оперативного супроводу управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області викрили протиправну діяльність
Жінка тривалий час здійснювала трудову експлуатації громадян, які перебували в уразливому стані. Підшукувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу й обіцяла зарплатню за це.
Опісля відвозила чоловіків до місця, де знаходились господарські приміщення, забирала в них документи, поселяла громадян в хліві разом із тваринами.
За виконану роботу підприємиця не розраховувалася та погрожувала фізичною розправою, коли працівники залишать територію господарства.
Незаконну діяльність жінки припинили. Їй оголосили підозри за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Трьох чоловіків, які перебували у трудовому рабстві, поліцейські звільнили.
Сьогодні слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури завершили досудове розслідування у справі. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Молодець баба,її не судити треба ,а нагородити що олухів до роботи привчала.
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