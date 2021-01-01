Поселила в хліві з тваринами: судитимуть волинянку, яка взяла в трудове рабство трьох чоловіків. ФОТО

Слідчі завершили досудове розслідування щодо 60-річної жительки села Вербаїв Луцького району, яка утримувала людей у трудовому рабстві.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У червні цього року за оперативного супроводу управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області викрили протиправну діяльністьЖінка тривалий час здійснювала трудову експлуатації громадян, які перебували в уразливому стані. Підшукувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу й обіцяла зарплатню за це.Опісля відвозила чоловіків до місця, де знаходились господарські приміщення, забирала в них документи, поселяла громадян в хліві разом із тваринами.За виконану роботу підприємиця не розраховувалася та погрожувала фізичною розправою, коли працівники залишать територію господарства.Незаконну діяльність жінки припинили. Їй оголосили підозри за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Трьох чоловіків, які перебували у трудовому рабстві, поліцейські звільнили.Сьогодні слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури завершили досудове розслідування у справі. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.