На День Незалежності у центрі Луцька перекриють рух транспорту
Сьогодні, 17:12
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху й охорони громадського порядку під час проведення заходів до Дня Незалежності України у Луцьку перекриють рух транспорту.
Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.
Отже, часткове перекриття відбудеться:
24 серпня 2021 року о 9:30 у зв’язку з проходженням ходи буде призупинено рух за маршрутом (Меморіальний комплекс “Вічна Слава” – проспект Василя Мойсея — вулиця Винниченка — Театральний майдан)
24 серпня 2021 року з 10:10 у зв’язку з проведенням велопробігу буде призупинено рух за маршрутом: (Театральний майдан — маршрут № 15а — Театральний майдан)
24 серпня 2021 року о 16:00 у зв’язку з проходженням ходи буде призупинено рух за маршрутом (Театральний майдан — вулиця Лесі Українки — майдан Братський міст — вулиця Братковського – вулиця Кафедральна – Луцький замок)
Безпеку дорожнього руху забезпечуватимуть екіпажі патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.
Отже, часткове перекриття відбудеться:
24 серпня 2021 року о 9:30 у зв’язку з проходженням ходи буде призупинено рух за маршрутом (Меморіальний комплекс “Вічна Слава” – проспект Василя Мойсея — вулиця Винниченка — Театральний майдан)
24 серпня 2021 року з 10:10 у зв’язку з проведенням велопробігу буде призупинено рух за маршрутом: (Театральний майдан — маршрут № 15а — Театральний майдан)
24 серпня 2021 року о 16:00 у зв’язку з проходженням ходи буде призупинено рух за маршрутом (Театральний майдан — вулиця Лесі Українки — майдан Братський міст — вулиця Братковського – вулиця Кафедральна – Луцький замок)
Безпеку дорожнього руху забезпечуватимуть екіпажі патрульної поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ просять перевірити «БРСМ-Нафту» через ймовірні співпрацю з УПЦ (МП) і фінансування протестів до приїзду Варфоломія
Сьогодні, 17:14
На День Незалежності у центрі Луцька перекриють рух транспорту
Сьогодні, 17:12
Волинянина судитимуть за торгівлю амфетаміном
Сьогодні, 16:32