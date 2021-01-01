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На День Незалежності у центрі Луцька перекриють рух транспорту

На День Незалежності у центрі Луцька перекриють рух транспорту
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху й охорони громадського порядку під час проведення заходів до Дня Незалежності України у Луцьку перекриють рух транспорту.

Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.

Отже, часткове перекриття відбудеться:

24 серпня 2021 року о 9:30 у зв’язку з проходженням ходи буде призупинено рух за маршрутом (Меморіальний комплекс “Вічна Слава” – проспект Василя Мойсея — вулиця Винниченка — Театральний майдан)

24 серпня 2021 року з 10:10 у зв’язку з проведенням велопробігу буде призупинено рух за маршрутом: (Театральний майдан — маршрут № 15а — Театральний майдан)

24 серпня 2021 року о 16:00 у зв’язку з проходженням ходи буде призупинено рух за маршрутом (Театральний майдан — вулиця Лесі Українки — майдан Братський міст — вулиця Братковського – вулиця Кафедральна – Луцький замок)

Безпеку дорожнього руху забезпечуватимуть екіпажі патрульної поліції.

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Теги: Луцьк, рух транспорту
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