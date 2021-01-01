На День Незалежності у центрі Луцька перекриють рух транспорту

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху й охорони громадського порядку під час проведення заходів до Дня Незалежності України у Луцьку перекриють рух транспорту.Про це пише пресслужба патрульної поліції Волині.Отже, часткове перекриття відбудеться:24 серпня 2021 року о 9:30 у зв’язку з проходженням ходи буде призупинено рух за маршрутом24 серпня 2021 року з 10:10 у зв’язку з проведенням велопробігу буде призупинено рух за маршрутом:24 серпня 2021 року о 16:00 у зв’язку з проходженням ходи буде призупинено рух за маршрутомБезпеку дорожнього руху забезпечуватимуть екіпажі патрульної поліції.