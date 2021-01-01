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У День Незалежності нардепи схвалили Великий герб України

На позачерговому засіданні Верховної ради у вівторок, 24 серпня, нардепи проголосували в першому читанні за проєкт Закону про великий Державний Герб України (реєстр. № 5712).

В залі зарєєструвався 271 народний депутат. Для першого читання достатньо 226 голосів. "За" проголосувало 257 депутатів, пише ТСН.

"За" 257. Рішення прийнято за основу", - зазначив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.


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Теги: герб, України, Верховна Рада
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