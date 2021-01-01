У День Незалежності нардепи схвалили Великий герб України





В залі зарєєструвався 271 народний депутат. Для першого читання достатньо 226 голосів. "За" проголосувало 257 депутатів, пише



"За" 257. Рішення прийнято за основу", - зазначив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На позачерговому засіданні Верховної ради у вівторок, 24 серпня, нардепи проголосували в першому читанні за проєкт Закону про великий Державний Герб України (реєстр. № 5712).В залі зарєєструвався 271 народний депутат. Для першого читання достатньо 226 голосів. "За" проголосувало 257 депутатів, пише ТСН. "За" 257. Рішення прийнято за основу", - зазначив голова Верховної Ради

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