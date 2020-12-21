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Брат і сестра з Луцька привезли медалі з чемпіонату України з літнього біатлону. ФОТО

Брат і сестра з Луцька привезли медалі з чемпіонату України з літнього біатлону. ФОТО
Лучанка Аліна Хміль та її брат Михайло Хміль стали призерами спринтерської гонки на чемпіонаті України з літнього біатлону серед юнаків та дівчат. Він відбувся у Чернігові 23 серпня.

Про це інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

У групі середніх дівчат Аліна Хміль фінішувала третьою, поступившись лише біатлоністам львівської школи, тож виборола "бронзу".

Підтримав медальну естафету і брат Аліни Михайло Хміль, який 25 серпня біг спринт у групі старших юнаків. Волинянин приніс в скарбничку команди срібну медаль. Перемогу у цій категорії отримав харків'янин.

"Та слід зазначити,що не зважаючи на чотири штрафних кола,проти відмінної стрільби переможця, Михайло програв на фініші лише трішки більше семи секунд. Наш спортсмен сьогодні вкотре увімкнув свою фірмову крейсерську швидкість", - інформують у департаменті.
Брат і сестра з Луцька привезли медалі з чемпіонату України з літнього біатлону. ФОТО
Брат і сестра з Луцька привезли медалі з чемпіонату України з літнього біатлону. ФОТО
Брат і сестра з Луцька привезли медалі з чемпіонату України з літнього біатлону. ФОТО
Брат і сестра з Луцька привезли медалі з чемпіонату України з літнього біатлону. ФОТО

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Теги: біатлон, спортсмени, Луцьк, Чемпіонат України, медалі
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