Показали, який вигляд мала втрачена синагога у давньому волинському містечку. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:05
У мережі опублікували світлини дерев'яної синагоги, яку звели у давньому волинському містечку Торговиця (нині - Рівненщина).
Світлинами на своїй сторінці у фейсбуці поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За її словами, синагога була побудована після 1800 року. В роки Другої світової війни святиня була втрачена. Фото зроблені у міжвоєнний час.
"Мені близька історія цього містечка, бо там жили мої предки в XVIII-XIX ст., а може і раніше, поки не дослідила", - зазначила Яцечко-Блаженко.
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Світлинами на своїй сторінці у фейсбуці поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За її словами, синагога була побудована після 1800 року. В роки Другої світової війни святиня була втрачена. Фото зроблені у міжвоєнний час.
"Мені близька історія цього містечка, бо там жили мої предки в XVIII-XIX ст., а може і раніше, поки не дослідила", - зазначила Яцечко-Блаженко.
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