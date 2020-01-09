Показали, який вигляд мала втрачена синагога у давньому волинському містечку. РЕТРОФОТО

У мережі опублікували світлини дерев'яної синагоги, яку звели у давньому волинському містечку Торговиця (нині - Рівненщина).Світлинами на своїй сторінці у фейсбуці поділилася дослідницяЗа її словами, синагога була побудована після 1800 року. В роки Другої світової війни святиня була втрачена. Фото зроблені у міжвоєнний час."Мені близька історія цього містечка, бо там жили мої предки в XVIII-XIX ст., а може і раніше, поки не дослідила", - зазначила Яцечко-Блаженко.