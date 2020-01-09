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Показали, який вигляд мала втрачена синагога у давньому волинському містечку. РЕТРОФОТО

Показали, який вигляд мала втрачена синагога у давньому волинському містечку. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували світлини дерев'яної синагоги, яку звели у давньому волинському містечку Торговиця (нині - Рівненщина).

Світлинами на своїй сторінці у фейсбуці поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

За її словами, синагога була побудована після 1800 року. В роки Другої світової війни святиня була втрачена. Фото зроблені у міжвоєнний час.

"Мені близька історія цього містечка, бо там жили мої предки в XVIII-XIX ст., а може і раніше, поки не дослідила", - зазначила Яцечко-Блаженко.
Показали, який вигляд мала втрачена синагога у давньому волинському містечку. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мала втрачена синагога у давньому волинському містечку. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мала втрачена синагога у давньому волинському містечку. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мала втрачена синагога у давньому волинському містечку. РЕТРОФОТО

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Теги: синагога, ретрофото
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