У Карпатах лучанка травмувала ногу під час спуску з гори, викликали рятуальників

Волинянку, яка травмувала в Карпатах ногу, евакуйовували бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій.Про це йдеться на сайті ДСНС.25 серпня о 16:30 до чергового ПРВ Ворохта надійшло повідомлення про те, що під час сходження з гори Хом’як по зеленому маршруту, жителька міста Луцька травмувала нижню кінцівку та потребує допомоги рятувальників.О 17:50 працівники пошуково-рятувального відділення прибули до постраждалої та надали їй долікарську допомогу.О 18:20 за допомогою спеціальних нош рятувальники транспортували постраждалу до підніжжя гори поблизу села Поляниця, звідки вона направилась до місця тимчасового проживання.