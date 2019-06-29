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У Карпатах лучанка травмувала ногу під час спуску з гори, викликали рятуальників

У Карпатах лучанка травмувала ногу під час спуску з гори, викликали рятуальників
Волинянку, яка травмувала в Карпатах ногу, евакуйовували бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

25 серпня о 16:30 до чергового ПРВ Ворохта надійшло повідомлення про те, що під час сходження з гори Хом’як по зеленому маршруту, жителька міста Луцька травмувала нижню кінцівку та потребує допомоги рятувальників.

О 17:50 працівники пошуково-рятувального відділення прибули до постраждалої та надали їй долікарську допомогу.

О 18:20 за допомогою спеціальних нош рятувальники транспортували постраждалу до підніжжя гори поблизу села Поляниця, звідки вона направилась до місця тимчасового проживання.

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Теги: травма, Карпати, Луцьк
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