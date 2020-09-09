Буде голодувати: у Луцьку п’ятий рік між сусідами триває війна за землю. ВІДЕО





Чи відповіли чоловіку та чи підтримують його сусіди – дізнавалися журналісти



Голова ОСББ, що на вулиці Ківерцівській, Микола Кухарчук серйозно налаштований. Каже – голодуватиме. Історія цієї сусідської війни за землю триває роками. Господарі будинків не можуть поділити прилеглу територію. Жителі будинку №8а бідкаються, що сусіди загарбали більшу частину ділянки. Хоч там проживає лише три сім’ї, а тут дев’ять, та ще й чимало діток.



В свою чергу, мешканці будинку №8 запевняють: сусіди хочуть забрати надто великий клаптик території. Оскільки земля комунальна власність – розбиратися пропонують владцям і фахівцям.



Пан Микола каже: вже стомився оббивати пороги різних інстанцій міста, бо ж усе марно.



Тож іншого виходу, як голодування під Луцькрадою, чоловік не бачить. Вже й написав відповідний лист-попередження міському голові.



“Поки я вдався до голодування тільки на один день. В подальшому я буду вдаватися до безстрокового. Не знаю, чим мені це повернеться, все ж таки вік…” – розповідає Микола Кухарчук.



Є у чоловіка і сусіди-однодумці, які запевняють: задля досягнення поставленої цілі теж готові піти на такий крок.



Такі наміри таки сколихнули луцьких владців. Вже на наступний день Миколу Кухарчука запросили на прийом до мера міста. Ігор Поліщук, за словами пана Миколи, пообіцяв розібратися у конфлікті. Питання доручив депутату від цього округу Юрію Безпятку. Він каже: вже у понеділок питання вирішуватимуть за круглим столом і з мешканцями будинку та фахівцями.



Головне, каже, – аби й голови ОСББ були готові до компромісу. Бо ж якщо порозуміння не буде – попри сварки, усе поділять відповідно будівельних норм, як прописано у законодавстві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, який вже більше п’яти років воює з сусідами за землю, вирішив вдатися до радикальних методів. Бо вже, мовляв, стомився безрезультатно оббивати пороги різних інстанцій міста. Тож аудієнції з міським головою буде добиватися відмовою від їжі. Анонс про наміри вже й надіслав у Луцькраду.Чи відповіли чоловіку та чи підтримують його сусіди – дізнавалися журналісти 12Каналу Голова ОСББ, що на вулиці Ківерцівській,серйозно налаштований. Каже – голодуватиме. Історія цієї сусідської війни за землю триває роками. Господарі будинків не можуть поділити прилеглу територію. Жителі будинку №8а бідкаються, що сусіди загарбали більшу частину ділянки. Хоч там проживає лише три сім’ї, а тут дев’ять, та ще й чимало діток.В свою чергу, мешканці будинку №8 запевняють: сусіди хочуть забрати надто великий клаптик території. Оскільки земля комунальна власність – розбиратися пропонують владцям і фахівцям.Пан Микола каже: вже стомився оббивати пороги різних інстанцій міста, бо ж усе марно.Тож іншого виходу, як голодування під Луцькрадою, чоловік не бачить. Вже й написав відповідний лист-попередження міському голові.“Поки я вдався до голодування тільки на один день. В подальшому я буду вдаватися до безстрокового. Не знаю, чим мені це повернеться, все ж таки вік…” – розповідає Микола Кухарчук.Є у чоловіка і сусіди-однодумці, які запевняють: задля досягнення поставленої цілі теж готові піти на такий крок.Такі наміри таки сколихнули луцьких владців. Вже на наступний день Миколу Кухарчука запросили на прийом до мера міста., за словами пана Миколи, пообіцяв розібратися у конфлікті. Питання доручив депутату від цього округу Юрію Безпятку. Він каже: вже у понеділок питання вирішуватимуть за круглим столом і з мешканцями будинку та фахівцями.Головне, каже, – аби й голови ОСББ були готові до компромісу. Бо ж якщо порозуміння не буде – попри сварки, усе поділять відповідно будівельних норм, як прописано у законодавстві.

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