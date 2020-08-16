МОЗ змінило карантинні правила у дитсадках
Сьогодні, 16:35
Міністерство охорони здоров'я затвердило нові карантинні заходи у дитячих садах, які допоможуть боротися з поширенням COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у п'ятницю, 27 серпня.
Згідно з документом:
вихователів та інших працівників будуть допускати до дитсадка після виміру температури і за умови наявності захисної маски.
вихователі можуть не використовувати маски під час занять у групах, однак при переміщенні між приміщеннями обов'язково надягати маску. Всі співробітники при спілкуванні між собою повинні бути в масках.
якщо у співробітника температура тіла вище ніж +37,2 або є ознаки ГРВІ, то він не допускається до роботи. Якщо температура підвищилася або ознаки ГРВІ з'явилися ще вдома, то співробітник залишається вдома.
У МОЗ також затвердили, що безконтактний температурний скринінг дітей тепер будуть проводити тільки при вході. Якщо є ознаки ГРВІ або температура тіла вище за +37,2, то при відсутності батьків дітей потрібно ізолювати в спеціальному приміщенні. Після цього терміново повідомити батьків.
Вранці дитину приймає і передає наприкінці дня вихователь на території дитячого садка, але не в його приміщеннях. При поганій погоді цей процес повинен проводитися в прийомних приміщеннях або роздягальнях.
Батьки при передачі дітей обов'язково повинні бути у масках.
У МОЗ наголошують, що всі заходи - вимір температури, обробка або миття рук - повинні проводитися в ігровій формі.
На час карантину заборонено використовувати м'які іграшки, проводити батьківські збори (тільки дистанційно), перебувати у приміщеннях дитсадка в вуличному взутті.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ у п'ятницю, 27 серпня.
Згідно з документом:
вихователів та інших працівників будуть допускати до дитсадка після виміру температури і за умови наявності захисної маски.
вихователі можуть не використовувати маски під час занять у групах, однак при переміщенні між приміщеннями обов'язково надягати маску. Всі співробітники при спілкуванні між собою повинні бути в масках.
якщо у співробітника температура тіла вище ніж +37,2 або є ознаки ГРВІ, то він не допускається до роботи. Якщо температура підвищилася або ознаки ГРВІ з'явилися ще вдома, то співробітник залишається вдома.
У МОЗ також затвердили, що безконтактний температурний скринінг дітей тепер будуть проводити тільки при вході. Якщо є ознаки ГРВІ або температура тіла вище за +37,2, то при відсутності батьків дітей потрібно ізолювати в спеціальному приміщенні. Після цього терміново повідомити батьків.
Вранці дитину приймає і передає наприкінці дня вихователь на території дитячого садка, але не в його приміщеннях. При поганій погоді цей процес повинен проводитися в прийомних приміщеннях або роздягальнях.
Батьки при передачі дітей обов'язково повинні бути у масках.
У МОЗ наголошують, що всі заходи - вимір температури, обробка або миття рук - повинні проводитися в ігровій формі.
На час карантину заборонено використовувати м'які іграшки, проводити батьківські збори (тільки дистанційно), перебувати у приміщеннях дитсадка в вуличному взутті.
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