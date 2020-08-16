МОЗ змінило карантинні правила у дитсадках





Про це повідомляє пресслужба



Згідно з документом:



вихователів та інших працівників будуть допускати до дитсадка після виміру температури і за умови наявності захисної маски.



вихователі можуть не використовувати маски під час занять у групах, однак при переміщенні між приміщеннями обов'язково надягати маску. Всі співробітники при спілкуванні між собою повинні бути в масках.



якщо у співробітника температура тіла вище ніж +37,2 або є ознаки ГРВІ, то він не допускається до роботи. Якщо температура підвищилася або ознаки ГРВІ з'явилися ще вдома, то співробітник залишається вдома.



У МОЗ також затвердили, що безконтактний температурний скринінг дітей тепер будуть проводити тільки при вході. Якщо є ознаки ГРВІ або температура тіла вище за +37,2, то при відсутності батьків дітей потрібно ізолювати в спеціальному приміщенні. Після цього терміново повідомити батьків.



Вранці дитину приймає і передає наприкінці дня вихователь на території дитячого садка, але не в його приміщеннях. При поганій погоді цей процес повинен проводитися в прийомних приміщеннях або роздягальнях.



Батьки при передачі дітей обов'язково повинні бути у масках.



У МОЗ наголошують, що всі заходи - вимір температури, обробка або миття рук - повинні проводитися в ігровій формі.



На час карантину заборонено використовувати м'які іграшки, проводити батьківські збори (тільки дистанційно), перебувати у приміщеннях дитсадка в вуличному взутті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я затвердило нові карантинні заходи у дитячих садах, які допоможуть боротися з поширенням COVID-19.Про це повідомляє пресслужба МОЗ у п'ятницю, 27 серпня.Згідно з документом:вихователів та інших працівників будуть допускати до дитсадка після виміру температури і за умови наявності захисної маски.вихователі можуть не використовувати маски під час занять у групах, однак при переміщенні між приміщеннями обов'язково надягати маску. Всі співробітники при спілкуванні між собою повинні бути в масках.якщо у співробітника температура тіла вище ніж +37,2 або є ознаки ГРВІ, то він не допускається до роботи. Якщо температура підвищилася або ознаки ГРВІ з'явилися ще вдома, то співробітник залишається вдома.У МОЗ також затвердили, що безконтактний температурний скринінг дітей тепер будуть проводити тільки при вході. Якщо є ознаки ГРВІ або температура тіла вище за +37,2, то при відсутності батьків дітей потрібно ізолювати в спеціальному приміщенні. Після цього терміново повідомити батьків.Вранці дитину приймає і передає наприкінці дня вихователь на території дитячого садка, але не в його приміщеннях. При поганій погоді цей процес повинен проводитися в прийомних приміщеннях або роздягальнях.Батьки при передачі дітей обов'язково повинні бути у масках.У МОЗ наголошують, що всі заходи - вимір температури, обробка або миття рук - повинні проводитися в ігровій формі.На час карантину заборонено використовувати м'які іграшки, проводити батьківські збори (тільки дистанційно), перебувати у приміщеннях дитсадка в вуличному взутті.

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