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Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки
Перший ФАП у селі Зелене передадуть під житло для родини місцевої фельдшерки Оксани Кухарук.

Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.

Будинок у 120 квадратів разом з підсобними приміщеннями після оформлення усіх документів стане родинним обійстям Кухаруків.

Нагадаємо, Луцька районна рада спільно з народним депутатом Вячеславом Рубльовим, Волинською обласною радою, Городищенською громадою ініціювали передачу 7 приміщень колишніх ФАПів під житло для вчителів, медиків, правоохоронців, соціально незахищених верств населення.

«Це колишнє приміщення ФАПу, яке розташоване у прекрасному місці, біля лісу, з чудовими сусідами. Луцька районна рада не чекає, поки кваліфіковані працівники поїдуть за кордон, ми працюємо на випередження і щоб втримати їх - надаємо житло», - розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки


Його радник Юрій Ройко додав: «Завдання Луцької районної ради – максимально ефективно розпорядитися набутим майном. Внаслідок медичної реформи приміщення ФАПів пустують роками. Якщо ще трохи нічого з ними не робити, вони стануть руїнами. Саме тому виникла така ініціатива зробити в них житло».

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки


Оксана Кухарук із невимовною вдячністю розповіла, що лише вчора дізналася про такий подарунок. Вона 24 роки працює фельдшером, 22 з яких пропрацювала саме у приміщенні, яке їй дісталося як житло.

«Я щиро вдячна! Емоції переповнюють, бо я зовсім не очікувала такого. Маю двоє дітей та онуків - всі живуть зі мною в одній хаті, а тепер з отриманням цього будинку не будемо вже тіснитися», - сказала новоспечена власниця будинку Оксана Кухарук.

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки


Народний депутат Вячеслав Рубльов переконаний, що ініціатива Луцької районної ради - взірець для громад та усієї України.

«Передаючи приміщення ФАПів, які стояли пусткою роками, по-перше, їх зберігають, по-друге, закривається соціальний аспект. Я підтримую наміри Луцької районної ради, Городищенської громади передавати житло спеціалістам, які його потребують. Це в Україні перший випадок надання житла», - наголосив Вячеслав Рубльов.

Голова Городищенської громади Світлана Соколюк розповіла, що у них на балансі є ще 6 закинутих приміщень ФАПів, які можна облаштувати під житло і які чекають на нових власників.

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки

Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки

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Теги: Волинь, село Зелене, ФАП, житло, фельдшерка, Луцька районна рада
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