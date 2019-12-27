На Донбасі підлітки вбили та спалили двох людей





Юнаки сховали тіла своїх жертв у покинутій будівлі, а через два дні повернулися та підпалили. Про це в п'ятницю, 27 серпня, повідомила прес-служба поліції області, - пише



За даними слідства, двоє юнаків 16 і 18 років після того, як посварилися з 44-річним бездомним, побили його, а коли той зомлів, відтягли його в занедбаний будинок і закидали горою камення.



"Свідком побиття був 52-річний перехожий, який зробив молодим людям зауваження. Побоюючись бути викритими, зловмисники вбили і його, закидали шифером і втекли. Через два дні підозрювані повернулися на місце злочину і підпалили будинок, де знаходилися тіла їхніх жертв", - додали в прес-службі.



У поліції відзначили, що картина злочину виглядала як звичайна пожежа в будівлі. Але поліцейські виявили речові докази, що вказують на насильницьку смерть потерпілих. За скоєне затриманим загрожує довічне ув'язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Торецьку Донецької області поліцейські розкрили подвійне вбивство, яке було замаскованим під пожежу.Юнаки сховали тіла своїх жертв у покинутій будівлі, а через два дні повернулися та підпалили. Про це в п'ятницю, 27 серпня, повідомила прес-служба поліції області, - пише "Кореспондент" За даними слідства, двоє юнаків 16 і 18 років після того, як посварилися з 44-річним бездомним, побили його, а коли той зомлів, відтягли його в занедбаний будинок і закидали горою камення."Свідком побиття був 52-річний перехожий, який зробив молодим людям зауваження. Побоюючись бути викритими, зловмисники вбили і його, закидали шифером і втекли. Через два дні підозрювані повернулися на місце злочину і підпалили будинок, де знаходилися тіла їхніх жертв", - додали в прес-службі.У поліції відзначили, що картина злочину виглядала як звичайна пожежа в будівлі. Але поліцейські виявили речові докази, що вказують на насильницьку смерть потерпілих. За скоєне затриманим загрожує довічне ув'язнення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію