Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:12
За добу 27 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 108, медпрацівників – 35).
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 708 осіб;
- летальних випадків – 54;
- одужало – 1 025 осіб.
За добу протестували:
- методом ПЛР – 27 605 осіб,
- методом ІФА – 8 272 особи,
- експрес-тестами – 22 258 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 282 285 осіб;
- одужало – 2 205 707 осіб;
- летальних випадків – 53 686;
- провели ПЛР-тестувань – 11 931 126.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 708 осіб;
- летальних випадків – 54;
- одужало – 1 025 осіб.
За добу протестували:
- методом ПЛР – 27 605 осіб,
- методом ІФА – 8 272 особи,
- експрес-тестами – 22 258 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 282 285 осіб;
- одужало – 2 205 707 осіб;
- летальних випадків – 53 686;
- провели ПЛР-тестувань – 11 931 126.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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