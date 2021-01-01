Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.



Також за минулу добу:

- госпіталізували – 708 осіб;

- летальних випадків – 54;

- одужало – 1 025 осіб.



За добу протестували:

- методом ПЛР – 27 605 осіб,

- методом ІФА – 8 272 особи,

- експрес-тестами – 22 258 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

- захворіло – 2 282 285 осіб;

- одужало – 2 205 707 осіб;

- летальних випадків – 53 686;

- провели ПЛР-тестувань – 11 931 126.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 27 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 108, медпрацівників – 35).Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Також за минулу добу:- госпіталізували – 708 осіб;- летальних випадків – 54;- одужало – 1 025 осіб.За добу протестували:- методом ПЛР – 27 605 осіб,- методом ІФА – 8 272 особи,- експрес-тестами – 22 258 осіб.За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 282 285 осіб;- одужало – 2 205 707 осіб;- летальних випадків – 53 686;- провели ПЛР-тестувань – 11 931 126.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.

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