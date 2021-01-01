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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 27 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 108, медпрацівників – 35).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:
- госпіталізували – 708 осіб;
- летальних випадків – 54;
- одужало – 1 025 осіб.

За добу протестували:
- методом ПЛР – 27 605 осіб,
- методом ІФА – 8 272 особи,
- експрес-тестами – 22 258 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 282 285 осіб;
- одужало – 2 205 707 осіб;
- летальних випадків – 53 686;
- провели ПЛР-тестувань – 11 931 126.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.

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Теги: Україна, коронавірус, статистика
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