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У селі на Волині серед ночі горів автомобіль

У селі на Волині серед ночі горів автомобіль
Волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі господарських споруд та автомобіля.

Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

28 серпня о 03:05 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі села Замличі Локачинської громади Володимир-Волинського району. На гасіння пожежі прибули рятувальники 15 державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі та працівники місцевої пожежної охорони с. Війниця. Рятувальники локалізували загорання о 03:30 та ліквідували о 03:35. На гасіння пожежі подали один спеціальний пожежний ствол.

Причина пожежі встановлюється.

29 серпня о 00:01 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді в с. Ростань Шацької громади Ковельського району. На гасіння пожежі прибули рятувальники 11-ї ДПРЧ смт Шацьк, працівники МПО Піща та працівники ДЛГ Піща. Локалізували загорання о 01:00, о 01:25 – ліквідували. Вогонь знищив 50 м2 даху, 3 т соломи, пошкодив 15 м2 стіни, 2 м3 дров.

Причина загорання встановлюється.

Цого ж дня о 02:22 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля в с. Великий Курінь Любешівської громади Камінь-Каширського району. За викликом прибули рятувальники 12-ї ДПРЧ смт Любешів. Оперативними діями рятувальників пожежу локалізували о 02:37, а ліквідували о 02:38. На гасіння пожежі подано один спеціальний пожежний ствол.

Ймовірна причина загорання: несправність електричної системи автомобіля.

Фото - ілюстративне

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Теги: пожежі, Волинь, авто, будівлі
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