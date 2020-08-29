За стоянку на газоні луцькі водії заплатять штраф. ФОТО
Сьогодні, 12:00
В зв’язку з регулярними зверненнями громадян щодо порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів на вул. Євгена Коновальця 10, 10а, 12, інспектори з паркування департаменту муніципальної варти Луцької міської ради перевірили дотримання водіями правил ПДР.
Про це інформують на сторінці муніципалів у Facebook.
Інспектори перевірили дотримання водіями заборони влаштування стоянки авто на газоні і виявили порушення. Власники транспортних засобів отримали повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності.
Штраф за вказане порушення – 340 грн.
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Про це інформують на сторінці муніципалів у Facebook.
Інспектори перевірили дотримання водіями заборони влаштування стоянки авто на газоні і виявили порушення. Власники транспортних засобів отримали повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності.
Штраф за вказане порушення – 340 грн.
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