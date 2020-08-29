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За стоянку на газоні луцькі водії заплатять штраф. ФОТО

За стоянку на газоні луцькі водії заплатять штраф. ФОТО
В зв’язку з регулярними зверненнями громадян щодо порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів на вул. Євгена Коновальця 10, 10а, 12, інспектори з паркування департаменту муніципальної варти Луцької міської ради перевірили дотримання водіями правил ПДР.

Про це інформують на сторінці муніципалів у Facebook.

Інспектори перевірили дотримання водіями заборони влаштування стоянки авто на газоні і виявили порушення. Власники транспортних засобів отримали повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності.

Штраф за вказане порушення – 340 грн.
За стоянку на газоні луцькі водії заплатять штраф. ФОТО
За стоянку на газоні луцькі водії заплатять штраф. ФОТО
За стоянку на газоні луцькі водії заплатять штраф. ФОТО
За стоянку на газоні луцькі водії заплатять штраф. ФОТО
За стоянку на газоні луцькі водії заплатять штраф. ФОТО
За стоянку на газоні луцькі водії заплатять штраф. ФОТО

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Теги: штраф, стоянка, Луцьк, водії, муніципали
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