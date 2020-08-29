За стоянку на газоні луцькі водії заплатять штраф. ФОТО





Про це інформують на



Інспектори перевірили дотримання водіями заборони влаштування стоянки авто на газоні і виявили порушення. Власники транспортних засобів отримали повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності.



Штраф за вказане порушення – 340 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В зв’язку з регулярними зверненнями громадян щодо порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів на вул. Євгена Коновальця 10, 10а, 12, інспектори з паркування департаменту муніципальної варти Луцької міської ради перевірили дотримання водіями правил ПДР.Про це інформують на сторінці муніципалів у Facebook.Інспектори перевірили дотримання водіями заборони влаштування стоянки авто на газоні і виявили порушення. Власники транспортних засобів отримали повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності.Штраф за вказане порушення – 340 грн.

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