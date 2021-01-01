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У Луцьку знайшли перевізника на маршрути до Озерця і Клепачева

У Луцьку знайшли перевізника на маршрути до Озерця і Клепачева
У Луцьку провели конкурс на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування № 117 та № 149.

Результати конкурсу планують затвердити під час найближчого засідання виконкому міської ради.

Відповідно до проєкту рішення, маршрути № 117 “Луцьк – Клепачів” та № 149 “Луцьк – Озерце” обслуговуватиме ФОП Варшава В.М.

Планують, що термін дії договору на перевезення пасажирів складатиме п’ять років.

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Теги: транспорт, маршрутки, Луцьк
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