У Луцьку знайшли перевізника на маршрути до Озерця і Клепачева





Результати конкурсу планують затвердити під час найближчого засідання виконкому міської ради.



Відповідно до проєкту рішення, маршрути № 117 “Луцьк – Клепачів” та № 149 “Луцьк – Озерце” обслуговуватиме ФОП Варшава В.М.



Планують, що термін дії договору на перевезення пасажирів складатиме п’ять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку провели конкурс на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування № 117 та № 149.Результати конкурсу планують затвердити під час найближчого засідання виконкому міської ради.Відповідно до проєкту рішення, маршрути № 117 “Луцьк – Клепачів” та № 149 “Луцьк – Озерце” обслуговуватиме ФОП Варшава В.М.Планують, що термін дії договору на перевезення пасажирів складатиме п’ять років.

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