Щиро розкаявся: волинський лісівник, якого спіймали на хабарі, заплатить чималий штраф





Відповідний вирок виніс Горохівський районний суд 25-го серпня, пише



У лютому цього року волинянин звернувся до лісничого Коритницького лісництва ДП «Горохівське лісомисливське господарство» Романа Дохнюка, бо хотів придбати деревину для власних потреб. Вони обговорили час та порядок її відвантаження. Чоловік мав написати заяву до ДП «Горохівське ЛМГ» з долученням необхідних документів (довідки про будівництво житлового будинку), які давали право отримувати до десяти кубометрів деревини.



Згодом лісничий під час однієї з зустрічей повідомив, що виникли проблеми з вчасним відвантаженням. Він послався на несприятливі погодні умови та зазначив, що першочергово деревину надають великим лісопереробним підприємствам. При цьому лісничий запропонував йому відвантажити сосну у будь-який час, якщо він придбає частину деревини без відповідних документів. За це він хотів отримати у середньому 1,5 тис. грн за один метр кубічний товару. Почувши таку пропозицію лісівника, волинянин звернувся до правоохоронців та надалі діяв за їхніми вказівками.



Згодом чоловіку двічі відвантажили деревину на ділянці вирубки поблизу села Ватин тепер уже Луцького району. 19 та 24-го березня він загалом отримав майже 15,9 кубометрів сосни. Хоча лісівник мав право надати чоловіку тільки десять кубічних метрів. Того ж 24-го березня близько 19:30 години волинянин заплатив Роману Дохнюку 9 тис. грн хабаря за деревину без належних документів.



24-го червня прокурор Олександр Хомич та лісничий уклали угоду про визнання винуватості. А у суді Роман Дохнюк визнав свою вину, розкаявся та погодився на призначення покарання за цією угодою.



Суддя Світлана Яремчук зазначила, що лісівник щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Відтак, суд затвердив угоду про визнання винуватості. Посадовцю призначили 18,7 тис. грн штрафу та вирішили позбавити права обіймати посади в правоохоронних органах строком на півтора року.



Майже шість кубометрів незаконної деревини конфіскують у дохід держави, а десять кубометрів залишать власнику. На цей вирок упродовж 30-ти днів ще може бути подана апеляція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд оштрафував на 18,7 тисяч гривень лісничого Горохівського лісомисливського господарства, який вимагав хабар з волинянина під час купівлі деревини. Його також на півтора року позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах.Відповідний вирок виніс Горохівський районний суд 25-го серпня, пише "Сила правди". У лютому цього року волинянин звернувся до лісничого Коритницького лісництва ДП «Горохівське лісомисливське господарство»бо хотів придбати деревину для власних потреб. Вони обговорили час та порядок її відвантаження. Чоловік мав написати заяву до ДП «Горохівське ЛМГ» з долученням необхідних документів (довідки про будівництво житлового будинку), які давали право отримувати до десяти кубометрів деревини.Згодом лісничий під час однієї з зустрічей повідомив, що виникли проблеми з вчасним відвантаженням. Він послався на несприятливі погодні умови та зазначив, що першочергово деревину надають великим лісопереробним підприємствам. При цьому лісничий запропонував йому відвантажити сосну у будь-який час, якщо він придбає частину деревини без відповідних документів. За це він хотів отримати у середньому 1,5 тис. грн за один метр кубічний товару. Почувши таку пропозицію лісівника, волинянин звернувся до правоохоронців та надалі діяв за їхніми вказівками.Згодом чоловіку двічі відвантажили деревину на ділянці вирубки поблизу села Ватин тепер уже Луцького району. 19 та 24-го березня він загалом отримав майже 15,9 кубометрів сосни. Хоча лісівник мав право надати чоловіку тільки десять кубічних метрів. Того ж 24-го березня близько 19:30 години волинянин заплатив Роману Дохнюку 9 тис. грн хабаря за деревину без належних документів.24-го червня прокурорта лісничий уклали угоду про визнання винуватості. А у суді Роман Дохнюк визнав свою вину, розкаявся та погодився на призначення покарання за цією угодою.Суддязазначила, що лісівник щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Відтак, суд затвердив угоду про визнання винуватості. Посадовцю призначили 18,7 тис. грн штрафу та вирішили позбавити права обіймати посади в правоохоронних органах строком на півтора року.Майже шість кубометрів незаконної деревини конфіскують у дохід держави, а десять кубометрів залишать власнику. На цей вирок упродовж 30-ти днів ще може бути подана апеляція.

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