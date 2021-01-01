У ВНУ імені Лесі Українки побільшало кандидатів наук та докторів. ФОТО

Анатолій Цьось вручив дипломи про присвоєння наукових ступенів здобувачам освіти.



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Документи, що засвідчують присвоєння вчених звань, Анатолій Васильович вручив під час засідання вченої ради, на початку якого привітав усіх з початком нового навчального року, успішною вступною кампанією.



Опісля вчений секретар Лариса Семенюк оголосила рішення атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України про присвоєння наукових ступенів кандидата наук та доктора філософії здобувачам освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Відтак, науковий ступінь кандидатів економічних наук присвоїли Олені Зелінській та Роману Романюку, а Галині Мартинюк – науковий ступінь кандидата філологічних наук.



Ступені докторів філософії за спеціальностями присвоїли:



– Інні Радюк (011 Освітні, педагогічні науки);



– Ользі Побрежей, Богдану Задворному (014 Середня освіта);



– Анні Кирилюк (032 Історія та археологія);



– Марії Лозицькій (035 Філологія);



– Владиславу Стрелкову (052 Політологія).



«Щиро вітаю вас усіх з присвоєнням наукових ступенів, бажаю удачі, реалізації наукового потенціалу й успіхів у ваших наукових проектах», – сказав Анатолій Цьось після вручення дипломів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українкивручив дипломи про присвоєння наукових ступенів здобувачам освіти.Про це інфорує відділ інформаційної політики вишу. Документи, що засвідчують присвоєння вчених звань, Анатолій Васильович вручив під час засідання вченої ради, на початку якого привітав усіх з початком нового навчального року, успішною вступною кампанією.Опісля вчений секретароголосила рішення атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України про присвоєння наукових ступенів кандидата наук та доктора філософії здобувачам освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки.Відтак, науковий ступінь кандидатів економічних наук присвоїлита, а– науковий ступінь кандидата філологічних наук.Ступені докторів філософії за спеціальностями присвоїли:(011 Освітні, педагогічні науки);(014 Середня освіта);(032 Історія та археологія);(035 Філологія);(052 Політологія).«Щиро вітаю вас усіх з присвоєнням наукових ступенів, бажаю удачі, реалізації наукового потенціалу й успіхів у ваших наукових проектах», – сказав Анатолій Цьось після вручення дипломів.

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