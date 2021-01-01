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У ВНУ імені Лесі Українки побільшало кандидатів наук та докторів. ФОТО

У ВНУ імені Лесі Українки побільшало кандидатів наук та докторів. ФОТО
Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось вручив дипломи про присвоєння наукових ступенів здобувачам освіти.

Про це інфорує відділ інформаційної політики вишу.

Документи, що засвідчують присвоєння вчених звань, Анатолій Васильович вручив під час засідання вченої ради, на початку якого привітав усіх з початком нового навчального року, успішною вступною кампанією.

Опісля вчений секретар Лариса Семенюк оголосила рішення атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України про присвоєння наукових ступенів кандидата наук та доктора філософії здобувачам освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Відтак, науковий ступінь кандидатів економічних наук присвоїли Олені Зелінській та Роману Романюку, а Галині Мартинюк – науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Ступені докторів філософії за спеціальностями присвоїли:

Інні Радюк (011 Освітні, педагогічні науки);

Ользі Побрежей, Богдану Задворному (014 Середня освіта);

Анні Кирилюк (032 Історія та археологія);

Марії Лозицькій (035 Філологія);

Владиславу Стрелкову (052 Політологія).

«Щиро вітаю вас усіх з присвоєнням наукових ступенів, бажаю удачі, реалізації наукового потенціалу й успіхів у ваших наукових проектах», – сказав Анатолій Цьось після вручення дипломів.

У ВНУ імені Лесі Українки побільшало кандидатів наук та докторів. ФОТО
У ВНУ імені Лесі Українки побільшало кандидатів наук та докторів. ФОТО
У ВНУ імені Лесі Українки побільшало кандидатів наук та докторів. ФОТО
У ВНУ імені Лесі Українки побільшало кандидатів наук та докторів. ФОТО
У ВНУ імені Лесі Українки побільшало кандидатів наук та докторів. ФОТО
У ВНУ імені Лесі Українки побільшало кандидатів наук та докторів. ФОТО

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Теги: ВНУ імені Лесі Українки, наукові ступені, вчені звання
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