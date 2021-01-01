Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті
Сьогодні, 05:27
Рятувальники попереджають про можливе підняття рівня води у річках на території області.
Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, з 31 серпня по 3 вересня на рiчцi Прип'ять в створi поста Рiчиця (Волинська область) при подальшому пiдйомi рiвнiв води iнтенсивнiстю 1-5 см за добу можливе досягнення вiдмiтки виходу води на заплаву i часткового затоплення пасовищ (рiвень небезпеки жовтий).
Також рятувальники попередили про можливе підняття рівня води в річках Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей.
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Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, з 31 серпня по 3 вересня на рiчцi Прип'ять в створi поста Рiчиця (Волинська область) при подальшому пiдйомi рiвнiв води iнтенсивнiстю 1-5 см за добу можливе досягнення вiдмiтки виходу води на заплаву i часткового затоплення пасовищ (рiвень небезпеки жовтий).
Також рятувальники попередили про можливе підняття рівня води в річках Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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