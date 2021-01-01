Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті





Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС у Волинській області.



За даними УкрГідрометцентру, з 31 серпня по 3 вересня на рiчцi Прип'ять в створi поста Рiчиця (Волинська область) при подальшому пiдйомi рiвнiв води iнтенсивнiстю 1-5 см за добу можливе досягнення вiдмiтки виходу води на заплаву i часткового затоплення пасовищ (рiвень небезпеки жовтий).



Також рятувальники попередили про можливе підняття рівня води в річках Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей.

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