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Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті

Волинян попереджають про підвищення рівня води у Прип'яті
Рятувальники попереджають про можливе підняття рівня води у річках на території області.

Про це йдеться на сайті ГУ ДСНС у Волинській області.

За даними УкрГідрометцентру, з 31 серпня по 3 вересня на рiчцi Прип'ять в створi поста Рiчиця (Волинська область) при подальшому пiдйомi рiвнiв води iнтенсивнiстю 1-5 см за добу можливе досягнення вiдмiтки виходу води на заплаву i часткового затоплення пасовищ (рiвень небезпеки жовтий).

Також рятувальники попередили про можливе підняття рівня води в річках Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей.

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Теги: Волинь, Прип'ять, вода
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