Бізнес під час карантину: 5 успішних кейсів започаткування власної справи спільно зі службою зайнятості на Волині

Поки у період карантинних обмежень через пандемію коронавірусу чимало підприємців один за одним закривали свої бізнеси, інші зважувалися на рішучий крок - започаткування власної справи. Чималу роль у цьому процесі зіграв і Волинський обласний центр зайнятості зокрема.Про цифри та успішні приклади розповіли сьогодні, 3 вересня, під час пресконференції.За словами директора Волинського обласного центру зайнятості, станом на 1 липня 2021 року в області зареєстрували 38247 підприємців, 7865 із яких мали найманих працівників. За період із січня до серпня цього року послугами служби зайнятості скористалися 9245 фізичних осіб-підприємців, що отримали 31988 послуг, з них - 5022 із підбору персоналу та більше 14 тисяч консультацій з питань законодавства про зайнятість."Протягом 2020-2021 років у період карантину, коли підприємці не здійснювали свою діяльність, а ми надавали підтримку, допомогу по частковому безробіттю отримали 6330 підприємців на суму у майже 40 мільйонів гривень. Щодо перспектив розвитку, маємо послугу з компенсації єдиного внеску: при працевлаштуванні безробітної особи на нове робоче місце є можливість за наші кошти це компенсувати впродовж року. Тобто, всі підприємці, створюючи кожне нове робоче місце мають право звернутися до нас і скористатися компенсацію", - розповідає Роман Романюк.Загалом підприємці подали 5022 вакансії, тобто майже третину від усієї бази. Своєю чергою, укомплектували 2305 із них."Рівень укомплектування майже 50 %, що доволі таки непогано, адже не секрет, що на ринку є неспівставність за освітою, рівню заробітної плати тощо. Такий дисбаланс не дає нам можливості на 100 % доукомплектувати вакансію чи людині допомогти знайти роботу", - зазначає очільник ВОЦЗ.Складно розпочати власний бізнес, перейшовши від думки, мрії, бажання до конкретної дії, а ще складніше зробити це у непростих економічних умовах карантину, говорить Роман Романюк. Однак, на Волині є чимало вдалих прикладів, коли це вдалося.заснувала клінінгову компанію "Ubrano". Підприємницьку діяльність вона здійснює з березня цього року."Мені дуже допоміг центр зайнятості, що дав найголовніше - знання. Мати знання у певній сфері - одне, але мати знання щодо здійснення підприємницької діяльності - інше. Ми й надалі співпрацюємо. Поки ми компанія невеличка, але далі шукаємо людей, розвиваємось", - ділиться Анастасія Матвіюк. Поки у її підпорядкуванні - один найманий працівник, проте у клінінговій компанії є вакансія.Керівник Волинського обласного центру зайнятості зізнається, що ОЦЗ можливо не стільки підтримує фінансово, адже допомога від держави не становить десятки тисяч доларів для купівлі обладнання, але надає підтримку, можливість здобути базові знання ведення діяльності стосовно законодавства, написання бізнес-плану тощо. Важливість цих моментів підкреслюють і самі підприємці.Про ще один успішний кейс розповів, що відкрив бізнес із продажу електротоварів також у березні цього року - магазин "Elektric студія". Чоловік багато років був найманим працівником, але вирішив ризикнути і працювати на себе."Зараз ринок такий, що важко конкурувати з такими гігантами, як "Епіцентр". Нішева торгівля тяжка. Поки магазин працює у більш закритому форматі на доставку, адже поки відкрити торгові точки не має змоги, це збитково. Потрохи набираємо клієнтську базу, реалізовуємо проекти. Із наступного року планую розширення, вакансії будуть", - переконаний він. Підприємець каже, що нині важко знайти працівників, які б сумлінно виконували свою роботу, адже всі хочуть велику зарплату, при цьому майже нічого не роблячи.- власниця кав'ярні "Fox hole" у Рожищі. Дослівно "fox hole" перекладається як "лисяча нора". Підприємиця зауважує, що назва - невипадкова, адже хотіла зорганізувати в місті затишний куточок. За збігом обставин, відкриття кав'ярні відбулося 20 березня 2020 року, тоді як суворі карантинні заходи розпочалися з 16-го. Заклад утримався на плаву і дякує своїм гостям за це."Центру зайнятості кажу величезне дякую. Я орієнтувалася у сфері законодавства, юридичної діяльності, проте жодним чином в економічних питаннях. Для мене було новим як зводити цифри, підходити до організації роботи, до планування. У період карантинних обмежень важливі відносини з працівниками, колегами. Мій орендодавець ввійшов у важке становище, знизив орендну плату, намагався фінансово підтримати. Мені дуже пощастило", - розповідає Юлія Ткачук і наголошує, що одноразова виплата допомоги по безробіттю - усе ж вагомий вклад, який, наприклад, можна витратити на навчання своє і працівників.У період карантину відкрила магазин дитячого взуття "Черевичок" в Ківерцях. Торгівлею жінка займалася все своє свідоме життя, якось гуляючи містом побачила вільну "точку" і вирішила відкрити власну справу."Я звернулася за допомогою до центру зайнятості. От уже два роки працюю на себе. Звичайно, у період карантину важко, особливо у період локдауну. Але власними зусиллями, набувши базу постійних клієнтів вже 2 роки працюю. Хочу трохи розширити територію, зробити реконструкцію. Сподіваюся, що таким невеличким підприємцям як ми держава буде допомагати", - відзначила жінка.має чималий досвід у сфері будівництва - більше 10 років. Свого часу працювала жінка на великих підприємствах, як от ПрАТ "Луцьксантехмонтаж". Утім, за освітою вона - художник-декоратор, тому з часом виникла потреба в реалізації творчих задумів."Пропрацювавши за кордоном, у "Луцьксантехмонтажі" я отримала 5-ий розряд, не маючи при цьому будівельної освіти. Завдяки центру зайнятості я пройшла курси з будівельної справи, отримала відповідний сертифікат. Зізнаюся, що в мене й в думках не було відкрити власну справу, але працівниці центру зайнятості підштовхнули мене до цього, заохотили, переконали, що я можу", - говорить пані Галина. Тому вирішила ризикнути і з лютого 2020 року зареєструвала підприємницьку діяльність з надання послуг з зовнішнього та внутрішнього ремонту будівель, декоративного розпису, барельєфу."Період карантину фактично не позначився на моїй діяльності завдяки співпраці з територіальними громадами, зокрема Городищенській, Горохівській, які були постійними замовниками. Ми робимо ремонти шкіл, дитячих садочків. Стараємося в кожен проект вносити свою родзинку та залишати авторський стиль, аби відрізнятися від інших ремонтів", - додає підприємиця.Очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк подякував підприємцям за сміливість, віру в свої сили, завдяки яким ті почали бізнес, а тепер створюють робочі місця і працюють на розвиток громад. А також вручив подяки з нагоди Дня підприємця.