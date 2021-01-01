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На День міста у Луцьку перекриють центральні вулиці

На День міста у Луцьку перекриють центральні вулиці
У зв’язку з проведенням заходів з нагоди Дня міста, 4-5 вересня обмежать рух транспорту вулицями Луцька.

Про це повідомляють у Луцькраді.

Так, 4 вересня з 05.00 до 21.00 заборонять заїзд автотранспорту, крім службового, на Театральний майдан з боку вулиці Богдана Хмельницького.

Цього ж дня, у зв’язку з проведенням велопробігу у вишиванках, з 09.00 години призупинять рух транспорту за маршрутом: Театральний майдан – маршрут № 15 – Театральний майдан.

4-5 вересня обмежать в'їзд автотранспорту на площу перед Луцьким замком з 05.00 до 11.00.

5 вересня зупинять рух транспорту на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Шопена з 05.00 до 22.00.

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Теги: перериють рух, Луцьк, День міста
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