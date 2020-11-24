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Розважалися із друзями: на Рівненщині знайшли 4-х безвісти зниклих підлітків

Розважалися із друзями: на Рівненщині знайшли 4-х безвісти зниклих підлітків
Упродовж доби на Рівненщині розшукали та повернули чотирьох неповнолітніх.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.

Так, учора, другого вересня, близько 22 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 45-річного жителя селища Клесів, що близько 16.00 години його 14-річна донька пішла з дому та не повернулася. Близько о пів на першу ночі поліцейські встановили її місце знаходження. Дівчина перебувала у своїх друзів.

А вже трьох інших неповнолітніх поліцейським довелося шукати усю ніч. Пошуки тривали і сьогодні. Двоє із них: 14-ти та 17-ти річні хлопці — вихованці реабілітаційного центру, а 16-ти річна — вихованка дитячого будинку сімейного типу. Їх сьогодні, третього вересня, виявили в обласному центрі близько 13-ї години.

Ювенальні поліцейські доставили усіх розшукуваних за місцем проживання та провели профілактичні бесіди щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Розважалися із друзями: на Рівненщині знайшли 4-х безвісти зниклих підлітків
Розважалися із друзями: на Рівненщині знайшли 4-х безвісти зниклих підлітків
Розважалися із друзями: на Рівненщині знайшли 4-х безвісти зниклих підлітків

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Теги: Рівненщина, пошуки, підлітки
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