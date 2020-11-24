Розважалися із друзями: на Рівненщині знайшли 4-х безвісти зниклих підлітків
Сьогодні, 16:17
Упродовж доби на Рівненщині розшукали та повернули чотирьох неповнолітніх.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.
Так, учора, другого вересня, близько 22 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 45-річного жителя селища Клесів, що близько 16.00 години його 14-річна донька пішла з дому та не повернулася. Близько о пів на першу ночі поліцейські встановили її місце знаходження. Дівчина перебувала у своїх друзів.
А вже трьох інших неповнолітніх поліцейським довелося шукати усю ніч. Пошуки тривали і сьогодні. Двоє із них: 14-ти та 17-ти річні хлопці — вихованці реабілітаційного центру, а 16-ти річна — вихованка дитячого будинку сімейного типу. Їх сьогодні, третього вересня, виявили в обласному центрі близько 13-ї години.
Ювенальні поліцейські доставили усіх розшукуваних за місцем проживання та провели профілактичні бесіди щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.
Так, учора, другого вересня, близько 22 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 45-річного жителя селища Клесів, що близько 16.00 години його 14-річна донька пішла з дому та не повернулася. Близько о пів на першу ночі поліцейські встановили її місце знаходження. Дівчина перебувала у своїх друзів.
А вже трьох інших неповнолітніх поліцейським довелося шукати усю ніч. Пошуки тривали і сьогодні. Двоє із них: 14-ти та 17-ти річні хлопці — вихованці реабілітаційного центру, а 16-ти річна — вихованка дитячого будинку сімейного типу. Їх сьогодні, третього вересня, виявили в обласному центрі близько 13-ї години.
Ювенальні поліцейські доставили усіх розшукуваних за місцем проживання та провели профілактичні бесіди щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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