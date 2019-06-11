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Посварився з дівчиною: у Луцьку хлопець «під наркотою» повідомив про замінування всього міста

Посварився з дівчиною: у Луцьку хлопець «під наркотою» повідомив про замінування всього міста
Учора, 5 серпня, до Луцького районного управління надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що невідома особа нібито замінувала все місто.

Про це повідомляють в Луцькому районному управлінні поліції.

Заявник знаходився на вулиці Липинського. Також чоловік повідомив, що в селі Тростянка Рожищеньского району взято заручників, а саме, троє дівчат. Іншої інформації не надав, мовляв, про замінування та заручників йому відомо з особистих джерел.

При виїзді на місце події слідчою оперативною групою Луцького районного управління поліції було встановлено 22-річного громадянина, який перебував під дією наркотичних речовин та повідомив, що насправді нічого не заміновував і нікого в заручники не брав, дане повідомлення надав, оскільки посварився з своєю дівчиною.

Відповідно, на лінію 102 було здійснено неправдиве повідомлення, за що передбачена відповідальність за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловікові тепер доведеться сплатити штраф.

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Теги: замінування, Луцьк, поліція
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