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На ринку в Княгининку – акція на 5 торгових павільйонів. ФОТО, ВІДЕО*

На ринку в Княгининку – акція на 5 торгових павільйонів. ФОТО, ВІДЕО*
П’ять торгових павільйонів на новому ринку у селі Княгининок пропонують за спеціальними умовами розтермінування - до 7 місяців. Ціна - 750 $/м2, площа магазинів - від 20 м до 29 м2.

Про це інформують на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Сучасний ринок на міжнародній трасі Луцьк-Ковель будує компанія “Інвестор”. Тут заплановано 30 торгових павільйонів, стаціонарні приміщення під супермаркет та кафе, а також відпочинкову зону. Загальна площа ринку - понад пів гектара.

До речі, уже відомо, що в одній із будівель відкриють супермаркет європейської мережі SPAR. На майже 300 м2 торгової площі планують розмістити великий асортимент товарів, у тому числі - такий, якого немає в місцевих магазинах. Завдяки тому, що європейська мережа забезпечує вигідні умови закупки товарів, у новому SPARі обіцяють хороші ціни.

Де саме розташований новий ринок?

на центральній вулиці села Княгининок - вул. Соборній,
поруч розташована сільрада та школа,
4 км від в’їзду до Луцька,
біля самого ринку - автобусна зупинка (тут добре розвинена інфраструктура, регулярно курсують маршрутні автобуси),
проходить важливе транспортне з’єднання - автотраса міжнародного значення Луцьк-Ковель-Доманове.

Які саме магазини та групи товарів місцеві мешканці сподіваються побачити на новому ринку - читайте у статті “Ринок потрібен однозначно!” - мешканці Княгининівської громади чекають відкриття нового ринку” за посиланням.

Що буде на ринку?

30 торгових павільйонів площею від 20 до 29 м2. Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини.
3 стаціонарні будівлі 282 м2, 103 м2 і 80 м2. У найбільшому приміщенні буде супермаркет SPAR, у двох інших планують кафе чи піцерію, а також аптеку.
Місця для відпочинку відвідувачів. Усередині комплексу запланований сквер із дитячим майданчиком.
велика парковка перед торговим павільйоном.


Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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Теги: Інвестор, ринок, Княгининок
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