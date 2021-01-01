На ринку в Княгининку – акція на 5 торгових павільйонів. ФОТО, ВІДЕО*





Про це інформують на сайті



Сучасний ринок на міжнародній трасі Луцьк-Ковель будує



До речі, уже відомо, що в одній із будівель



Де саме розташований новий ринок?



на центральній вулиці села Княгининок - вул. Соборній,

поруч розташована сільрада та школа,

4 км від в’їзду до Луцька,

біля самого ринку - автобусна зупинка (тут добре розвинена інфраструктура, регулярно курсують маршрутні автобуси),

проходить важливе транспортне з’єднання - автотраса міжнародного значення Луцьк-Ковель-Доманове.



Які саме магазини та групи товарів місцеві мешканці сподіваються побачити на новому ринку - читайте у статті “Ринок потрібен однозначно!” - мешканці Княгининівської громади чекають відкриття нового ринку” за посиланням.



Що буде на ринку?



30 торгових павільйонів площею від 20 до 29 м2. Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини.

3 стаціонарні будівлі 282 м2, 103 м2 і 80 м2. У найбільшому приміщенні буде супермаркет SPAR, у двох інших планують кафе чи піцерію, а також аптеку.

Місця для відпочинку відвідувачів. Усередині комплексу запланований сквер із дитячим майданчиком.

велика парковка перед торговим павільйоном.





Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:



096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ять торгових павільйонів на новому ринку у селі Княгининок пропонують за спеціальними умовами розтермінування - до 7 місяців. Ціна - 750 $/м2, площа магазинів - від 20 м до 29 м2.Про це інформують на сайті Будівельної компанії "Інвестор". Сучасний ринок на міжнародній трасі Луцьк-Ковель будує компанія “Інвестор” . Тут заплановано 30 торгових павільйонів, стаціонарні приміщення під супермаркет та кафе, а також відпочинкову зону. Загальна площа ринку - понад пів гектара.До речі, уже відомо, що в одній із будівель відкриють супермаркет європейської мережі SPAR . На майже 300 м2 торгової площі планують розмістити великий асортимент товарів, у тому числі - такий, якого немає в місцевих магазинах. Завдяки тому, що європейська мережа забезпечує вигідні умови закупки товарів, у новому SPARі обіцяють хороші ціни.на центральній вулиці села Княгининок - вул. Соборній,поруч розташована сільрада та школа,4 км від в’їзду до Луцька,біля самого ринку - автобусна зупинка (тут добре розвинена інфраструктура, регулярно курсують маршрутні автобуси),проходить важливе транспортне з’єднання - автотраса міжнародного значення Луцьк-Ковель-Доманове.Які саме магазини та групи товарів місцеві мешканці сподіваються побачити на новому ринку - читайте у статтіплощею від 20 до 29 м2. Усі магазини будуть закритими, із власним входом з вулиці. Фасади матимуть сучасний дизайн та великі вікна-вітрини.282 м2, 103 м2 і 80 м2. У найбільшому приміщенні буде супермаркет SPAR, у двох інших планують кафе чи піцерію, а також аптеку.. Усередині комплексу запланований сквер із дитячим майданчиком.перед торговим павільйоном.Деталі щодо купівлі та оренди можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії “Інвестор”:096 030 20 10м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

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