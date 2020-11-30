Коли українські школи перейдуть на дистанційне навчання: інструкції МОЗ
Сьогодні, 07:28
У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили, за яких умов школи зможуть перейти на дистанційне навчання. Навчальний процес може проходити за одним з трьох можливих сценаріїв, інформує ua.news.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
«Зелений» рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності) передбачає, що відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі. У той же час повинні дотримуватися протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних установ і навчальних закладів.
Для безпечного відвідування навчальних закладів обов’язкове:
- вимірювання температури;
- використання засобів індивідуального захисту;
- дотримання дистанції;
- дезінфекція приміщень.
«Жовтий» і «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) передбачають, що відвідувати навчальний заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% персоналу.
«Жовтий» і «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) передбачають, що відвідувати навчальний заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% персоналу. Процес навчання забезпечується кількома способами: як дистанційно, так і безпосередньо в навчальному закладі з дотриманням правил дистанціювання і протиепідемічних вимог. В цьому випадку, рішення про організацію освітнього процесу приймає педагогічна рада навчального закладу в рамках чинного законодавства.
«Червоний» рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності) передбачає, що освітні заклади можуть відвідувати тільки вихованці садів, спеціальних навчальних закладів та учні 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано не менше 80% персоналу. Інші будуть навчатися дистанційно.
У МОЗ закликали педагогів вакцинуватися і додали, що в залежності від особливостей епідемічної ситуації, в кожному регіоні форма навчання може змінюватися.
Раніше Міністерство цифрової трансформації України розробило мобільний застосунок «Всеукраїнська школа онлайн», яке дозволить українським школярам 5-11 класів вчитися зі смартфона.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
«Зелений» рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності) передбачає, що відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі. У той же час повинні дотримуватися протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних установ і навчальних закладів.
Для безпечного відвідування навчальних закладів обов’язкове:
- вимірювання температури;
- використання засобів індивідуального захисту;
- дотримання дистанції;
- дезінфекція приміщень.
«Жовтий» і «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) передбачають, що відвідувати навчальний заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% персоналу.
«Жовтий» і «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) передбачають, що відвідувати навчальний заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% персоналу. Процес навчання забезпечується кількома способами: як дистанційно, так і безпосередньо в навчальному закладі з дотриманням правил дистанціювання і протиепідемічних вимог. В цьому випадку, рішення про організацію освітнього процесу приймає педагогічна рада навчального закладу в рамках чинного законодавства.
«Червоний» рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності) передбачає, що освітні заклади можуть відвідувати тільки вихованці садів, спеціальних навчальних закладів та учні 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано не менше 80% персоналу. Інші будуть навчатися дистанційно.
У МОЗ закликали педагогів вакцинуватися і додали, що в залежності від особливостей епідемічної ситуації, в кожному регіоні форма навчання може змінюватися.
Раніше Міністерство цифрової трансформації України розробило мобільний застосунок «Всеукраїнська школа онлайн», яке дозволить українським школярам 5-11 класів вчитися зі смартфона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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