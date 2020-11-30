Коли українські школи перейдуть на дистанційне навчання: інструкції МОЗ





Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.



«Зелений» рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності) передбачає, що відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі. У той же час повинні дотримуватися протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних установ і навчальних закладів.



Для безпечного відвідування навчальних закладів обов’язкове:



- вимірювання температури;



- використання засобів індивідуального захисту;



- дотримання дистанції;



- дезінфекція приміщень.



«Жовтий» і «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) передбачають, що відвідувати навчальний заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% персоналу.

«Жовтий» і «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) передбачають, що відвідувати навчальний заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% персоналу. Процес навчання забезпечується кількома способами: як дистанційно, так і безпосередньо в навчальному закладі з дотриманням правил дистанціювання і протиепідемічних вимог. В цьому випадку, рішення про організацію освітнього процесу приймає педагогічна рада навчального закладу в рамках чинного законодавства.



«Червоний» рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності) передбачає, що освітні заклади можуть відвідувати тільки вихованці садів, спеціальних навчальних закладів та учні 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано не менше 80% персоналу. Інші будуть навчатися дистанційно.



У МОЗ закликали педагогів вакцинуватися і додали, що в залежності від особливостей епідемічної ситуації, в кожному регіоні форма навчання може змінюватися.



Раніше Міністерство цифрової трансформації України розробило мобільний застосунок «Всеукраїнська школа онлайн», яке дозволить українським школярам 5-11 класів вчитися зі смартфона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили, за яких умов школи зможуть перейти на дистанційне навчання. Навчальний процес може проходити за одним з трьох можливих сценаріїв, інформує ua.news Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.«Зелений» рівень епідемічної небезпеки (низький рівень захворюваності) передбачає, що відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі. У той же час повинні дотримуватися протиепідемічні заходи, затверджені постановами головного державного санітарного лікаря України для дошкільних установ і навчальних закладів.Для безпечного відвідування навчальних закладів обов’язкове:- вимірювання температури;- використання засобів індивідуального захисту;- дотримання дистанції;- дезінфекція приміщень.«Жовтий» і «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) передбачають, що відвідувати навчальний заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% персоналу.«Жовтий» і «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки (середній рівень захворюваності) передбачають, що відвідувати навчальний заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% персоналу. Процес навчання забезпечується кількома способами: як дистанційно, так і безпосередньо в навчальному закладі з дотриманням правил дистанціювання і протиепідемічних вимог. В цьому випадку, рішення про організацію освітнього процесу приймає педагогічна рада навчального закладу в рамках чинного законодавства.«Червоний» рівень епідемічної небезпеки (високий рівень захворюваності) передбачає, що освітні заклади можуть відвідувати тільки вихованці садів, спеціальних навчальних закладів та учні 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано не менше 80% персоналу. Інші будуть навчатися дистанційно.У МОЗ закликали педагогів вакцинуватися і додали, що в залежності від особливостей епідемічної ситуації, в кожному регіоні форма навчання може змінюватися.Раніше Міністерство цифрової трансформації України розробило мобільний застосунок «Всеукраїнська школа онлайн», яке дозволить українським школярам 5-11 класів вчитися зі смартфона.

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