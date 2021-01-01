У луцькій громаді прибиратимуть занехаяні могили
Сьогодні, 14:10
У Луцькій міській територіальній громаді візьмуться за прибирання могил, за якими давно ніхто не доглядає.
Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Як повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук, надходять скарги щодо стану старого кладовища в селі Жидичин, міського кладовища на Рівненській, кладовища у Гаразджі.
«Деякі могили не прибирають, адже родичі виїхали за кордон або їх вже теж немає серед живих», - назвав причину нарікань Поліщук.
Тому прибиратиме комунальне підприємство. Відтак, на наступний рік мер доручив прорахувати для цих потреб необхідну суму коштів, аби занехаяні могили вичищали від чагарників та сміття.
Фото - ілюстративне
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Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Як повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук, надходять скарги щодо стану старого кладовища в селі Жидичин, міського кладовища на Рівненській, кладовища у Гаразджі.
«Деякі могили не прибирають, адже родичі виїхали за кордон або їх вже теж немає серед живих», - назвав причину нарікань Поліщук.
Тому прибиратиме комунальне підприємство. Відтак, на наступний рік мер доручив прорахувати для цих потреб необхідну суму коштів, аби занехаяні могили вичищали від чагарників та сміття.
Фото - ілюстративне
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