У луцькій громаді прибиратимуть занехаяні могили

У Луцькій міській територіальній громаді візьмуться за прибирання могил, за якими давно ніхто не доглядає.Про це йшлося у вівторок, 7 вересня, під час оперативної наради у Луцькраді.Як повідомив міський голова Луцька, надходять скарги щодо стану старого кладовища в селі Жидичин, міського кладовища на Рівненській, кладовища у Гаразджі.«Деякі могили не прибирають, адже родичі виїхали за кордон або їх вже теж немає серед живих», - назвав причину нарікань Поліщук.Тому прибиратиме комунальне підприємство. Відтак, на наступний рік мер доручив прорахувати для цих потреб необхідну суму коштів, аби занехаяні могили вичищали від чагарників та сміття.