У Луцьку перекриють центр міста





Про це



Обмежать рух вулицями з 8 години до 12 години. Водіїв просять заздалегідь спланувати свій маршрут.



"Закликаємо жителів Луцька і бізнес, чиї заклади чи офіси знаходяться на описаних вулицях, вийти на дистанцію з плакатами, кричалками, дзвіночками та підтримати забіг. Це загальносвітова практика і ми будемо щасливі, якщо люди міста не просто лояльно поставляться до перекриття, а й підтримають нас", - написали організатори спортивного заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 вересня у Луцьку відбудеться "Дмитрук Лучеськ Півмарафон-2021". У зв'язку з цим на декілька годин перекриють центр міста.Про це повідомляють організатори заходу на сторінці у фейсбуці.Обмежать рух вулицями з 8 години до 12 години. Водіїв просять заздалегідь спланувати свій маршрут."Закликаємо жителів Луцька і бізнес, чиї заклади чи офіси знаходяться на описаних вулицях, вийти на дистанцію з плакатами, кричалками, дзвіночками та підтримати забіг. Це загальносвітова практика і ми будемо щасливі, якщо люди міста не просто лояльно поставляться до перекриття, а й підтримають нас", - написали організатори спортивного заходу.

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