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У Луцьку перекриють центр міста

У Луцьку перекриють центр міста
12 вересня у Луцьку відбудеться "Дмитрук Лучеськ Півмарафон-2021". У зв'язку з цим на декілька годин перекриють центр міста.

Про це повідомляють організатори заходу на сторінці у фейсбуці.

Обмежать рух вулицями з 8 години до 12 години. Водіїв просять заздалегідь спланувати свій маршрут.

"Закликаємо жителів Луцька і бізнес, чиї заклади чи офіси знаходяться на описаних вулицях, вийти на дистанцію з плакатами, кричалками, дзвіночками та підтримати забіг. Це загальносвітова практика і ми будемо щасливі, якщо люди міста не просто лояльно поставляться до перекриття, а й підтримають нас", - написали організатори спортивного заходу.

У Луцьку перекриють центр міста

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Теги: Луцьк, перекриття руху, Дмитрук Лучеськ Півмарафон-2021
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