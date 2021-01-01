«З сокирою за мною гонився», – сусідка про чоловіка, який зарізав товариша у Луцьку





Журналісти



Про 44-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, сусідка Ніна говорить неохоче. Зізнається: від нього натерпілися і діти, і дружина.



“Він нап’ється, то вона втікає. Колись бив ше її так, що ми мали, на що дивитися. Чоловік цей ніде не робить. Тут із сокирою недавно за мною гонився”, – розповідає жінка.



Біля будинку, де сталася трагедія, досі не прибрали медичні рукавички, а на паркані помітні сліди крові.



Ще одна місцева мешканка ділила двір із убитим протягом 13 років. Розповідає: померлий проживав у будинку із неповнолітньою донькою. Дружина – постійно на заробітках у Польщі.



“Вони жили, але потім розійшлися. Але дитина була, дитина при ньому. І він її в школу, зі школи возив. Ну бо мама була в Польщі на роботі”, – розповідає сусідка.



Того вечора дівчинка була в сусідньому будинку – бавилась із донькою людини, яку сьогодні підозрюють у вбивстві. Було вже пізні й батько саме йшов забирати дитину додому, а зустрів ножа.



У Луцькій міській лікарні кажуть: виклик надійшов після 22 години.



“Був доставлений пацієнт середнього віку. Чоловік із колото-різаною раною в області серця. Був взятий в операційну. На жаль, поранення було таке, що несумісне з життям. Він помер”, – коментує Андрій Смольянінов, заступник директора Луцької міської клінічної лікарні.



У поліції кажуть: 44-річного лучанина, який встромив ножа у груди сусіду, затримали. За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч.1. ст. 215 ККУ. Йдеться про умисне вбивство. Йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в результаті конфлікту чоловік зарізав сусіда. Трагедія сталася увечері 8 вересня на вулиці Боженка.Журналісти 12 каналу побували на місці подій.Про 44-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, сусідкаговорить неохоче. Зізнається: від нього натерпілися і діти, і дружина.“Він нап’ється, то вона втікає. Колись бив ше її так, що ми мали, на що дивитися. Чоловік цей ніде не робить. Тут із сокирою недавно за мною гонився”, – розповідає жінка.Біля будинку, де сталася трагедія, досі не прибрали медичні рукавички, а на паркані помітні сліди крові.Ще одна місцева мешканка ділила двір із убитим протягом 13 років. Розповідає: померлий проживав у будинку із неповнолітньою донькою. Дружина – постійно на заробітках у Польщі.“Вони жили, але потім розійшлися. Але дитина була, дитина при ньому. І він її в школу, зі школи возив. Ну бо мама була в Польщі на роботі”, – розповідає сусідка.Того вечора дівчинка була в сусідньому будинку – бавилась із донькою людини, яку сьогодні підозрюють у вбивстві. Було вже пізні й батько саме йшов забирати дитину додому, а зустрів ножа.У Луцькій міській лікарні кажуть: виклик надійшов після 22 години.“Був доставлений пацієнт середнього віку. Чоловік із колото-різаною раною в області серця. Був взятий в операційну. На жаль, поранення було таке, що несумісне з життям. Він помер”, – коментує Андрій Смольянінов, заступник директора Луцької міської клінічної лікарні.У поліції кажуть: 44-річного лучанина, який встромив ножа у груди сусіду, затримали. За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч.1. ст. 215 ККУ. Йдеться про умисне вбивство. Йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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