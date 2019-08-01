вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Газовиків» Волині відзначили нагородами

«Газовиків» Волині відзначили нагородами
Напередодні Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, який в Україні щорічно відзначають у другу неділю вересня, волинян привітали із професійним святом.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Відтак, сьогодні, 10 вересня 2021 року, за дорученням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка заступник начальника управління житлово-комунального господарства ОДА Андрій Пиріг вручив працівникам акціонерного товариства «Волиньгаз» відзнаки облдержадміністрації.

Відтак, Почесні грамоти обласної державної адміністрації отримали:
Ольга Васькевич – провідний фахівець (з балансування) відділу комерційного балансування;
Анатолій Токарчук – начальник проєктно-кошторисного відділу.

Окрім того, Подяки голови обласної державної адміністрації представник ОДА вручив:
Олені Ксюк – провідному фахівцеві (з балансування) відділу комерційного балансування;
Валерію Микульському – монтерові із захисту підземних трубопроводів від корозії 4-го розряду групи ЕХЗ служби контролю за виробництвом.

«Газовиків» Волині відзначили нагородами
«Газовиків» Волині відзначили нагородами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, газовики, нарада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З улюбленими піснями та душевністю: у Луцьку відгримів концерт гурту «СКАЙ». ФОТО
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Куди піти у Луцьку на вихідних 11–12 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Повідомили, чи підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в Україні
Сьогодні, 13:46
«Газовиків» Волині відзначили нагородами
Сьогодні, 13:35
Лікарі повідомили про стан львів'янина, який постраждав в ДТП на Волині
Сьогодні, 13:00
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
У Волинській ОДА проситимуть грошей у Києва, щоб не дати обміліти Шацьким озерам У Волинській ОДА проситимуть грошей у Києва, щоб не дати обміліти Шацьким озерам
01 серпень, 2019, 15:31
Рухаєтеся тільки тоді, коли вибух чи масова загибель, – Савченко до управлінців. ФОТО Рухаєтеся тільки тоді, коли вибух чи масова загибель, – Савченко до управлінців. ФОТО
20 серпень, 2018, 14:55
Монетизація субсидій, борги та тіньова зайнятість: обговорили болючі питання Волині Монетизація субсидій, борги та тіньова зайнятість: обговорили болючі питання Волині
16 червень, 2017, 08:10
Лікарі повідомили про стан львів'янина, який постраждав в ДТП на Волині Лікарі повідомили про стан львів'янина, який постраждав в ДТП на Волині
Сьогодні, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди піти у Луцьку на вихідних 11–12 вересня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
Повідомили, чи підвищуватимуть тарифи на тепло і гарячу воду в Україні
Сьогодні, 13:46
 0
«Газовиків» Волині відзначили нагородами
Сьогодні, 13:35
 0
Лікарі повідомили про стан львів'янина, який постраждав в ДТП на Волині
Сьогодні, 13:00
 0
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8