«Газовиків» Волині відзначили нагородами
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Напередодні Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, який в Україні щорічно відзначають у другу неділю вересня, волинян привітали із професійним святом.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Відтак, сьогодні, 10 вересня 2021 року, за дорученням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка заступник начальника управління житлово-комунального господарства ОДА Андрій Пиріг вручив працівникам акціонерного товариства «Волиньгаз» відзнаки облдержадміністрації.
Відтак, Почесні грамоти обласної державної адміністрації отримали:
– Ольга Васькевич – провідний фахівець (з балансування) відділу комерційного балансування;
– Анатолій Токарчук – начальник проєктно-кошторисного відділу.
Окрім того, Подяки голови обласної державної адміністрації представник ОДА вручив:
– Олені Ксюк – провідному фахівцеві (з балансування) відділу комерційного балансування;
– Валерію Микульському – монтерові із захисту підземних трубопроводів від корозії 4-го розряду групи ЕХЗ служби контролю за виробництвом.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Відтак, сьогодні, 10 вересня 2021 року, за дорученням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка заступник начальника управління житлово-комунального господарства ОДА Андрій Пиріг вручив працівникам акціонерного товариства «Волиньгаз» відзнаки облдержадміністрації.
Відтак, Почесні грамоти обласної державної адміністрації отримали:
– Ольга Васькевич – провідний фахівець (з балансування) відділу комерційного балансування;
– Анатолій Токарчук – начальник проєктно-кошторисного відділу.
Окрім того, Подяки голови обласної державної адміністрації представник ОДА вручив:
– Олені Ксюк – провідному фахівцеві (з балансування) відділу комерційного балансування;
– Валерію Микульському – монтерові із захисту підземних трубопроводів від корозії 4-го розряду групи ЕХЗ служби контролю за виробництвом.
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