«Газовиків» Волині відзначили нагородами





Про це



Відтак, сьогодні, 10 вересня 2021 року, за дорученням голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка заступник начальника управління житлово-комунального господарства ОДА Андрій Пиріг вручив працівникам акціонерного товариства «Волиньгаз» відзнаки облдержадміністрації.



Відтак, Почесні грамоти обласної державної адміністрації отримали:

– Ольга Васькевич – провідний фахівець (з балансування) відділу комерційного балансування;

– Анатолій Токарчук – начальник проєктно-кошторисного відділу.



Окрім того, Подяки голови обласної державної адміністрації представник ОДА вручив:

– Олені Ксюк – провідному фахівцеві (з балансування) відділу комерційного балансування;

– Валерію Микульському – монтерові із захисту підземних трубопроводів від корозії 4-го розряду групи ЕХЗ служби контролю за виробництвом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, який в Україні щорічно відзначають у другу неділю вересня, волинян привітали із професійним святом.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Відтак, сьогодні, 10 вересня 2021 року, за дорученням голови облдержадміністраціїзаступник начальника управління житлово-комунального господарства ОДАвручив працівникам акціонерного товариства «Волиньгаз» відзнаки облдержадміністрації.Відтак, Почесні грамоти обласної державної адміністрації отримали:– провідний фахівець (з балансування) відділу комерційного балансування;– начальник проєктно-кошторисного відділу.Окрім того, Подяки голови обласної державної адміністрації представник ОДА вручив:– провідному фахівцеві (з балансування) відділу комерційного балансування;– монтерові із захисту підземних трубопроводів від корозії 4-го розряду групи ЕХЗ служби контролю за виробництвом.

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