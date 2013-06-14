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У Горохові підсвітили новий фонтан.ФОТО

У Горохові підсвітили новий фонтан.ФОТО
Новий фонтан у Горохові уже став своєрідною фотозоною для жителів і гостей міста. А віднедавна фонтан у сквері неподалік ставка ще й отримав оригінальну підсвітку і засяяв яскравими кольорами.

Про це повідомили на сайті Горохівської міської ради.

Нагадаємо, фонтан спорудили здебільшого за кошти благодійників та меценатів. У новому сквері також встановили унікальний виріб – «крісло щастя», викуване з 84 кінських підков, вік яких сягає в глибину XVII-XX століть.
У Горохові підсвітили новий фонтан.ФОТО
У Горохові підсвітили новий фонтан.ФОТО
У Горохові підсвітили новий фонтан.ФОТО
У Горохові підсвітили новий фонтан.ФОТО

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Теги: фонтан, Горохів
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