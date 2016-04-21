Усе для манікюру, педикюру, шугарингу, дезінфекції і не тільки – в одній локації: у Луцьку відкривають магазин «EliteBeauty»*
Сьогодні, 09:15
Сфера краси не стоїть на місці. Кожен клієнт хоче отримати найбільш якісні послуги, а кожен б'юті-майстер – надати їх на найвищому рівні. Результат, окрім навичок майстра, великою мірою залежить від якості матеріалів та обладнання.
У Луцьку ж відтепер майстри сфери краси зможуть знайти чи усе для роботи в одній локації. Адже у п’ятницю, 17 вересня, на проспекті Президента Грушевського, 3 відкривається новий магазин «EliteBeauty». В одній локації будуть доступні товари для манікюру, педикюру, шугарингу, парафінотерапії, дезінфекції, стерилізації та захисту здоров’я. Обіцяють здивувати демократичними цінами.
У день відкриття для відвідувачів підготували багато цікавого. Зокрема, знижки та розіграш. Кожен, хто завітає 17 вересня до магазину «EliteBeauty», отримає знижку -10% на товари та -5% - на техніку. Крім цього, кожен відвідувач отримає цікавий подарунок.
Також в інтернет-магазині в інстаграмі до 25 вересня триватиме конкурс. У неділю, 26 вересня, о 12 годині переможців визначить сервіс Random.org. Результати опублікують у сторіс інстаграм-аккаунту. П’ятеро учасників отримають призи, а саме:
- 1 місце - сертифікат на 1500 грн + подарунок і постійна знижка;
- 2 місце - сертифікат на 1000 грн + подарунок і постійна знижка;
- 3 місце - сертифікат на 700 грн + подарунок і постійна знижка;
- 4 місце - сертифікат на 500 грн + подарунок і постійна знижка;
- 5 місце - сертифікат на 200 грн + подарунок і постійна знижка.
Для участі потрібно підписатися на інстаграм-аккаунт elite_beauty_lutsk і поставити лайк на 5 постів, які сподобалися найбільше, зробити репост конкурсу собі в історію (обов'язково позначити інстаграм-сторінку), відзначити 2-х друзів в коментарях (кількість коментарів не обмежена) та чекати результатів.
Після першої покупки клієнтам нададуть гарантовану знижку -3% на кожну наступну покупку. На усю техніку у магазині надають гарантію від одного місяця до двох років.
Співвласник магазину «EliteBeauty» Антон Бондаренко розповів, що у магазині покупців чекають великий асортимент, який будуть постійно поповнювати новинками, та вигідні ціни.
«Думаю, що у Луцьку найвигідніші ціни на таку продукцію – саме у нас. Ми маємо можливість ставити нижчі ціни та робити знижки. Окрім того, у нас всі товари оригінальні, якісні та на різний гаманець. Працюємо лише з надійними постачальниками й будемо постійно поповнювати асортимент», - зазначив Антон Бондаренко.
Антон Бондаренко зауважив, що з часом в «EliteBeauty» можна буде знайти косметику та товари для перукарів.
Інтернет-магазин, який, до слова, вже став популярним у Луцьку та в Україні загалом, не припиняє своєї діяльності. Є можливість замовити товар в інстаграмі та забрати його в магазині «EliteBeauty».
«Все, що є в нашому інстаграмі, буде й у магазині. Навіть якщо можливо якогось товару не буде, клієнт може зробити замовлення. Ми привеземо його максимум за 2 дні», - говорить Антон Бондаренко.
Окрім інстаграм-аккаунту, замовлення можна зробити на сайті, на якому тільки хороші відгуки від клієнтів.
У «EliteBeauty» є можливість оплатити товар не тільки готівкою, але й карткою.
Магазин співпрацює із медичними установами та школами, куди поставляє маски, рукавички та засоби для дезінфекції. У цій сфері, за словами Антона Бондаренка, також мають великий досвід.
Усіх покупців з нетерпінням чекатимуть за адресою: проспект Президента Грушевського, 3. Уважний консультант вислухає усі побажання та допоможе підібрати саме те, що ви шукаєте.
Інстаграм: elite_beauty_lutsk
Сайт: https://elite24.com.ua/
Графік роботи:
понеділок-п'ятниця - з 9 до 20 години,
субота-неділя - з 10 до 18 години.
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У Луцьку ж відтепер майстри сфери краси зможуть знайти чи усе для роботи в одній локації. Адже у п’ятницю, 17 вересня, на проспекті Президента Грушевського, 3 відкривається новий магазин «EliteBeauty». В одній локації будуть доступні товари для манікюру, педикюру, шугарингу, парафінотерапії, дезінфекції, стерилізації та захисту здоров’я. Обіцяють здивувати демократичними цінами.
У день відкриття для відвідувачів підготували багато цікавого. Зокрема, знижки та розіграш. Кожен, хто завітає 17 вересня до магазину «EliteBeauty», отримає знижку -10% на товари та -5% - на техніку. Крім цього, кожен відвідувач отримає цікавий подарунок.
Також в інтернет-магазині в інстаграмі до 25 вересня триватиме конкурс. У неділю, 26 вересня, о 12 годині переможців визначить сервіс Random.org. Результати опублікують у сторіс інстаграм-аккаунту. П’ятеро учасників отримають призи, а саме:
- 1 місце - сертифікат на 1500 грн + подарунок і постійна знижка;
- 2 місце - сертифікат на 1000 грн + подарунок і постійна знижка;
- 3 місце - сертифікат на 700 грн + подарунок і постійна знижка;
- 4 місце - сертифікат на 500 грн + подарунок і постійна знижка;
- 5 місце - сертифікат на 200 грн + подарунок і постійна знижка.
Для участі потрібно підписатися на інстаграм-аккаунт elite_beauty_lutsk і поставити лайк на 5 постів, які сподобалися найбільше, зробити репост конкурсу собі в історію (обов'язково позначити інстаграм-сторінку), відзначити 2-х друзів в коментарях (кількість коментарів не обмежена) та чекати результатів.
Після першої покупки клієнтам нададуть гарантовану знижку -3% на кожну наступну покупку. На усю техніку у магазині надають гарантію від одного місяця до двох років.
Співвласник магазину «EliteBeauty» Антон Бондаренко розповів, що у магазині покупців чекають великий асортимент, який будуть постійно поповнювати новинками, та вигідні ціни.
«Думаю, що у Луцьку найвигідніші ціни на таку продукцію – саме у нас. Ми маємо можливість ставити нижчі ціни та робити знижки. Окрім того, у нас всі товари оригінальні, якісні та на різний гаманець. Працюємо лише з надійними постачальниками й будемо постійно поповнювати асортимент», - зазначив Антон Бондаренко.
Антон Бондаренко зауважив, що з часом в «EliteBeauty» можна буде знайти косметику та товари для перукарів.
Інтернет-магазин, який, до слова, вже став популярним у Луцьку та в Україні загалом, не припиняє своєї діяльності. Є можливість замовити товар в інстаграмі та забрати його в магазині «EliteBeauty».
«Все, що є в нашому інстаграмі, буде й у магазині. Навіть якщо можливо якогось товару не буде, клієнт може зробити замовлення. Ми привеземо його максимум за 2 дні», - говорить Антон Бондаренко.
Окрім інстаграм-аккаунту, замовлення можна зробити на сайті, на якому тільки хороші відгуки від клієнтів.
У «EliteBeauty» є можливість оплатити товар не тільки готівкою, але й карткою.
Магазин співпрацює із медичними установами та школами, куди поставляє маски, рукавички та засоби для дезінфекції. У цій сфері, за словами Антона Бондаренка, також мають великий досвід.
Усіх покупців з нетерпінням чекатимуть за адресою: проспект Президента Грушевського, 3. Уважний консультант вислухає усі побажання та допоможе підібрати саме те, що ви шукаєте.
Інстаграм: elite_beauty_lutsk
Сайт: https://elite24.com.ua/
Графік роботи:
понеділок-п'ятниця - з 9 до 20 години,
субота-неділя - з 10 до 18 години.
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