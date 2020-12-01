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У селі поблизу Луцька зіткнулися 2 легковики, одного з водіїв госпіталізували

У селі поблизу Луцька зіткнулися 2 легковики, одного з водіїв госпіталізували
13 вересня у Липинах на вулиці Окружній зіткнулися два легковики: Mercedes та Toyota.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Зазначається, що автопригода за участю двох автомобілей трапилася опівночі. Внаслідок зіткнення постраждав чоловік. На місці події працювали медики швидкої та слідчо-оперативна група.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, повідомивши, що аварія трапилася об 23:40. Зіткнулися Toyota та Mercedes. За кермом Toyota перебував 35-річний житель Києва, а за кермом Mercedes - 38-річний житель Хмельницької області. Внаслідок зіткнення 38-річний чоловік отримав тілесні ушкодження.

Як зазначили в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», постраждалий в аварії чоловік отримав струс головного мозку, забої та закриту травму грудної клітки. Чоловіка доставили у Луцьку міську клінічну лікарню для обстеження.

Відомо, що після надання медичної допомоги від госпіталізації він відмовився.

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Теги: Липини, аварія, легковики
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