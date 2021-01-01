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Втікача із луцького суду досі шукає поліція: опублікували фото

Втікача із луцького суду досі шукає поліція: опублікували фото
Співробітники поліції Волині розшукують громадянина Плотнікова Сергія Сергійовича, 23 жовтня 1983 року народження, жителя села Зарудчі, Камінь-Каширського району.

Розшукуваний учора, 13 вересня, о 14 годині 20 хвилин самовільно покинув приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області після оголошення йому рішення ухвали суду – взяття під варту.

Його прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений, розмовляє російською мовою (суржиком), був одягнений в чорний спортивний костюм з капюшоном.

Розшукуваний підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування), ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Наразі всі наряди поліції області та держави зорієнтовані на розшук і затримання зловмисника, також залучені до пошуків інші правоохоронні органи.

Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо сповістити про це поліцію за телефонами: (03357) 2-32-09, (03357) 2-37-79, 0675872545, 0683355399 або 102.
Втікача із луцького суду досі шукає поліція: опублікували фото
Втікача із луцького суду досі шукає поліція: опублікували фото

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Теги: розшук, злочинець, втік з суду, Луцьк
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