Де у Луцьку будуть відключати світло 15 вересня. АДРЕСИ





Про це інформують у Луцькраді.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 09:00 до 17:00 - вул. Офіцерська, вул. Кольцова, вул. Набережна, вул. Залізнична, вул. Потебні (частково), вул. Львівська (частково), вул. Гірна, вул. Цегельна, вул. Супутника.

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