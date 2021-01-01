Де у Луцьку будуть відключати світло 15 вересня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у середу, 15 вересня, у Луцьку на деяких вулицях не буде світла.
Про це інформують у Луцькраді.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 17:00 - вул. Офіцерська, вул. Кольцова, вул. Набережна, вул. Залізнична, вул. Потебні (частково), вул. Львівська (частково), вул. Гірна, вул. Цегельна, вул. Супутника.
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Про це інформують у Луцькраді.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:00 до 17:00 - вул. Офіцерська, вул. Кольцова, вул. Набережна, вул. Залізнична, вул. Потебні (частково), вул. Львівська (частково), вул. Гірна, вул. Цегельна, вул. Супутника.
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