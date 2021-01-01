У волинському селі жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак





Про це повідомляють на сторінці БО "Фонд боротьби з раком".



Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог вищої категорії медичного центру "Боголюби" Марищук Ореста Володимирівна.



Огляд відбудеться 23 вересня і є повністю безкоштовним, початок о 10:00.



Телефон для довідок та запису: 0982630497 (Олександр).



Виїзне обстеження проводиться за підтримки депутата Волинської обласної ради Володимира Бондаря.

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