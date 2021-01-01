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У волинському селі жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак

У волинському селі жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
У селі Річиця Ковельського району на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини відбудеться виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.

Про це повідомляють на сторінці БО "Фонд боротьби з раком".

Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог вищої категорії медичного центру "Боголюби" Марищук Ореста Володимирівна.

Огляд відбудеться 23 вересня і є повністю безкоштовним, початок о 10:00.

Телефон для довідок та запису: 0982630497 (Олександр).

Виїзне обстеження проводиться за підтримки депутата Волинської обласної ради Володимира Бондаря.

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Теги: рак шийки матки, обстеження, Ковельський район
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