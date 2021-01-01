У волинському селі жінок безкоштовно обстежуватимуть на рак
Сьогодні, 15:45
У селі Річиця Ковельського району на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини відбудеться виїзне обстеження жінок на рак шийки матки.
Про це повідомляють на сторінці БО "Фонд боротьби з раком".
Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог вищої категорії медичного центру "Боголюби" Марищук Ореста Володимирівна.
Огляд відбудеться 23 вересня і є повністю безкоштовним, початок о 10:00.
Телефон для довідок та запису: 0982630497 (Олександр).
Виїзне обстеження проводиться за підтримки депутата Волинської обласної ради Володимира Бондаря.
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Про це повідомляють на сторінці БО "Фонд боротьби з раком".
Прийом здійснюватиме лікар-акушер-гінеколог вищої категорії медичного центру "Боголюби" Марищук Ореста Володимирівна.
Огляд відбудеться 23 вересня і є повністю безкоштовним, початок о 10:00.
Телефон для довідок та запису: 0982630497 (Олександр).
Виїзне обстеження проводиться за підтримки депутата Волинської обласної ради Володимира Бондаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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