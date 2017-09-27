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У Рівненській області двоє хлопчиків 11 та 12 років отруїлися алкоголем

У Рівненській області двоє хлопчиків 11 та 12 років отруїлися алкоголем
13 вересня о 20:26 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у селі Дубно Сарненського району потребують медичної допомоги двоє неповнолітніх.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

За словами медиків, у хлопчиків відчувався різкий запах алкоголю та нетипова поведінка. Матір одного з них, яка викликала "швидку", розповіла, що діти випили горілки.

Лікарі встановили діагноз — гостре отруєння алкоголем. Малолітніх пацієнтів госпіталізували. Про подію повідомили поліцейських.

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Теги: діти, отруєння, алкоголь
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