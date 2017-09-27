У Рівненській області двоє хлопчиків 11 та 12 років отруїлися алкоголем





Про це



За словами медиків, у хлопчиків відчувався різкий запах алкоголю та нетипова поведінка. Матір одного з них, яка викликала "швидку", розповіла, що діти випили горілки.



Лікарі встановили діагноз — гостре отруєння алкоголем. Малолітніх пацієнтів госпіталізували. Про подію повідомили поліцейських.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 вересня о 20:26 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у селі Дубно Сарненського району потребують медичної допомоги двоє неповнолітніх.Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.За словами медиків, у хлопчиків відчувався різкий запах алкоголю та нетипова поведінка. Матір одного з них, яка викликала "швидку", розповіла, що діти випили горілки.Лікарі встановили діагноз — гостре отруєння алкоголем. Малолітніх пацієнтів госпіталізували. Про подію повідомили поліцейських.

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