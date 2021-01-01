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Показує перехожим своє «хазяйство»: лучани скаржаться на неадекватного мешканця багатоповерхівки

Показує перехожим своє «хазяйство»: лучани скаржаться на неадекватного мешканця багатоповерхівки
У Луцьку мешканці будинку на проспекті Соборності потерпають від чоловіка, який привселюдно оголює статевий орган.

Про це написала у групі «Теревені про Луцьк» на Фейсбук Марія Протасюк.

Лучанку непокоїть чоловік, який виставляє на показ свій статевий орган. Чоловік мешкає на проспекті Соборності, 19а, а поряд знаходиться дитячий садочок.

«Соборності, 19а. В третьому під'їзді живе не зовсім здоровий чоловік, який зранку виходить і матиляє своїм хазяйством. Навпроти садочок. Що в такому випадку робити?» – запитує жінка.

У коментарях жінці радять звернутися до поліції. Є і більш радикальні поради – із застосуванням фізичної сили.

Один із коментаторів допису зазначає, що цей чоловік психічно хворий. Зважаючи на це, на його думку, робити такі дописи у соцмережі низько.
Показує перехожим своє «хазяйство»: лучани скаржаться на неадекватного мешканця багатоповерхівки

Аби дізнатися, як діяти в подібних ситуаціях, ІА «Конкурент» звернулося за коментарем до патрульної поліції Волинської області.

У разі виникнення такої проблеми, можна викликати патрульних поліцейських. Якщо вони застануть порушника, то можуть провести профілактичну бесіду або ж скласти протокол про адмінпорушення. Проте навряд хуліган чекатиме приїзду правоохоронців. Тому, радять патрульні, краще звернутися із заявою до дільничного, який з'ясує всі обставини.

Також необхідно з'ясувати, чи людина не має психічних відхилень – можливо, тут потрібна допомога фахівців.

Окрім того, в пресслужбі патрульної поліції зауважили, що фотографувати оголених людей і розповсюджувати світлин в мережі не варто. Подібні проблеми треба вирішувати не у соцмережах, а звернувшись до компетентних органів, які діятимуть в рамках повноважень і, у разі виявлення правопорушення, винних притягнуть до відповідальності.

Головне фото ілюстративне.

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Теги: збочинець, Соборності
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