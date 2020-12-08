На Волині просять допомогти вагітній жінці з дитиною, у якої вщент згорів будинок
Сьогодні, 09:39
13-го вересня на вулиці Сонячній у селі Нова Лішня Поромівської ТГ згорів житловий будинок. У ньому проживала вагітна жінка з маленькою дитиною. Вогонь знищив практично весь будинок і все, що у ньому було.
Близькі родини просять допомогти фінансово, пост допомоги розмістили у фейсбук-спільноті "Нововолинськ інфо".
За словами рідних, чоловік перебуває в армії. Через стресову ситуацію жінка потрапила в лікарню.
Картка ПриватБанку 5168757425791961 (Побоча Оксана Сергіївна)
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Близькі родини просять допомогти фінансово, пост допомоги розмістили у фейсбук-спільноті "Нововолинськ інфо".
За словами рідних, чоловік перебуває в армії. Через стресову ситуацію жінка потрапила в лікарню.
Картка ПриватБанку 5168757425791961 (Побоча Оксана Сергіївна)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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