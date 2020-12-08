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На Волині просять допомогти вагітній жінці з дитиною, у якої вщент згорів будинок

На Волині просять допомогти вагітній жінці з дитиною, у якої вщент згорів будинок
13-го вересня на вулиці Сонячній у селі Нова Лішня Поромівської ТГ згорів житловий будинок. У ньому проживала вагітна жінка з маленькою дитиною. Вогонь знищив практично весь будинок і все, що у ньому було.

Близькі родини просять допомогти фінансово, пост допомоги розмістили у фейсбук-спільноті "Нововолинськ інфо".

За словами рідних, чоловік перебуває в армії. Через стресову ситуацію жінка потрапила в лікарню.

Картка ПриватБанку 5168757425791961 (Побоча Оксана Сергіївна)

На Волині просять допомогти вагітній жінці з дитиною, у якої вщент згорів будинок
На Волині просять допомогти вагітній жінці з дитиною, у якої вщент згорів будинок
На Волині просять допомогти вагітній жінці з дитиною, у якої вщент згорів будинок
На Волині просять допомогти вагітній жінці з дитиною, у якої вщент згорів будинок

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Теги: пожежа, допомога, Волинь
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