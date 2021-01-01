16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають ексдиректор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та начальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Ірина Варварук.
Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ексзаступник генпрокурора стверджує, що В'ячеслава Чорновола вбили кастетом
15 вересень, 23:34
«Шахтар» сенсаційно програв дебютанту групового етапу Ліги чемпіонів
15 вересень, 22:14
В Луцьку знову запрацював єдиний у місті центр реабілітації дітей. ВІДЕО
15 вересень, 21:35
Медіа