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16 вересня на Волині: гортаючи календар

16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають ексдиректор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та начальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Ірина Варварук.

Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.

Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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