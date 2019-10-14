вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність українському народу. ФОТО

У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
В управлінні Волинського загону відбулися урочистості з нагоди прийняття присяги військовослужбовцями, які приєдналися до лав охоронців кордону.

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.

22 новобранці, серед яких 8 жінок, обрали для себе престижну професію прикордонника та уклали контракт на проходження служби в прикордонному відомстві.

Сьогодні, 17 вересня, вони урочисто присягнули сумлінно та чесно виконувати свій військовий обов’язок та ніколи не зрадити українському народові.

З важливою подією у їхньому житті військовослужбовців привітали перший заступник начальника прикордонного загону полковник Руслан Явтушинський та запрошені гості. Отець Петро благословив новоспечених прикордонників на легку та сумлінну службу й окропив усіх освяченою водою.

У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність українському народу. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: новобранці-прикордонники, присяга, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомий хірург з Волині став почесним професором
Сьогодні, 17:17
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
Сьогодні, 16:58
Через хресну ходу тимчасово зупинять рух транспорту у частині Луцька
Сьогодні, 16:40
Чому на Волині дорожчають сезонні овочі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО У центрі Луцька майже пів тисячі ліцеїстів склали присягу. ФОТО
14 жовтень, 2019, 13:42
У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО У Луцьку 72 ліцеїсти склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
12 жовтень, 2019, 17:40
У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних У Луцьку та Ковелі побільшає патрульних
02 березень, 2019, 08:16
На сторожі спокою і порядку: у Луцьку склали присягу нові патрульні. ФОТО На сторожі спокою і порядку: у Луцьку склали присягу нові патрульні. ФОТО
05 квітень, 2018, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий хірург з Волині став почесним професором
Сьогодні, 17:17
 0
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
Сьогодні, 16:58
 0
Через хресну ходу тимчасово зупинять рух транспорту у частині Луцька
Сьогодні, 16:40
 0
Чому на Волині дорожчають сезонні овочі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
 0
Повідомили, коли відкриють новозбудований дитсадок у Крупі. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8