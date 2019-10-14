У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність українському народу. ФОТО
Сьогодні, 16:58
В управлінні Волинського загону відбулися урочистості з нагоди прийняття присяги військовослужбовцями, які приєдналися до лав охоронців кордону.
Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
22 новобранці, серед яких 8 жінок, обрали для себе престижну професію прикордонника та уклали контракт на проходження служби в прикордонному відомстві.
Сьогодні, 17 вересня, вони урочисто присягнули сумлінно та чесно виконувати свій військовий обов’язок та ніколи не зрадити українському народові.
З важливою подією у їхньому житті військовослужбовців привітали перший заступник начальника прикордонного загону полковник Руслан Явтушинський та запрошені гості. Отець Петро благословив новоспечених прикордонників на легку та сумлінну службу й окропив усіх освяченою водою.
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Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.
22 новобранці, серед яких 8 жінок, обрали для себе престижну професію прикордонника та уклали контракт на проходження служби в прикордонному відомстві.
Сьогодні, 17 вересня, вони урочисто присягнули сумлінно та чесно виконувати свій військовий обов’язок та ніколи не зрадити українському народові.
З важливою подією у їхньому житті військовослужбовців привітали перший заступник начальника прикордонного загону полковник Руслан Явтушинський та запрошені гості. Отець Петро благословив новоспечених прикордонників на легку та сумлінну службу й окропив усіх освяченою водою.
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