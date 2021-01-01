18 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає єпископ Луцький і Волинський Апостольської Православної Церкви, засновник та постійний ведучий Біблійної школи духовного вдосконалення(на фото).Цього дня також народилися депутат Волинської обласної ради, начальник управління Держпраці у Волинській областіУ цей день іменини у людей, які мають імена: Гліб, Раїса, Захар, Єлизавета та Максим.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів!18 вересня 1928 році народився художник. педагог, засновник перший директор луцької художньої школи Петро Сензюк.18 вересня у 1939 році у Луцьк вступили частини Червоної армії, після чого було встановлено радянську владу.У цей день 1998 року відкрився Геологічний музей при Волинському національному університеті імені Лесі Українки.А у 1999 році цього дня у Луцьку відкрили обласний центр радіаційного захисту населення. Участь у відкритті взяв Президент України Леонід Кучма.