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У Білорусі чоловік назвав Лукашенка дебілом і отримав півтора року колонії

У Білорусі чоловік назвав Лукашенка дебілом і отримав півтора року колонії
У Білорусі сторожа одного з промислових підприємств звинуватили в образі невизнаного президента Олександра Лукашенка і відкрили проти нього кримінальне провадження.

Справа закінчилася вироком суду - півтора року позбавлення волі в колонії суворого режиму. Про це повідомляє Главком, посилаючись на білоруське видання Наша Нива.

Підставою для звинувачення сторожа Михайла Лінтовського в образі Лукашенка (покарання за образу президента передбачене ст. 368 КК РБ, - ред.) стало відео, яке він опублікував у соцмережі «Однокласники». Обвинувачений, перебуваючи в нетверезому стані, розповів анекдот про Лукашенка і назвав його «дебілом».

За словами підсудного, згодом він хотів видалити опубліковане, поки його ніхто не дивився, але пішов на роботу і забув про це. Незабаром до нього приїхали співробітники міліції і затримали його.

Міорський районний суд (Вітебська область), розглянувши справу, встановив, що слово, яке використовував обвинувачений «має негативну оцінку і ненормативну форму», завдає шкоди честі та гідності, спрямоване на підрив авторитету, формування негативного стереотипу і негативну образу Лукашенка.

За публічну образу невизнаного білоруського президента сторожу призначили суворе покарання - 1 рік і 6 місяців позбавлення волі в колонії суворого режиму. Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

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Теги: Білорусь
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