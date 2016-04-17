Волинянки потрапили до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16





Жіноча команда з Володимира потрапила до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16, – повідомляє



Загалом на старт змагань вийшли 15 команд з різних куточків нашої країни. На першому етапі змагань команди були поділені на 4 групи за територіальним принципом та зіграли між собою за одноколовою системою.



Визначилися команди, які продовжили свої виступи у матчах плей-офф. Переможців визначали за підсумками двох матчів (вдома та на виїзді).



Плей-офф. 1/4 фіналу – перші матчі



Збірна Закарпатської області – Збірна Тернопільської області – 1:0

«СДЮСШОР Полісся» (Житомир) – «Ладомир» (Володимир-Волинський) – 0:9

«Житлобуд-1» (Харків) – «Пантери» (Умань) – 1:5

Збірна Вінницької області – «Ворскла» (Полтава) – 6:2

Плей-офф. 1/4 фіналу – матчі-відповіді



Збірна Тернопільської області – Збірна Закарпатської області – 6:2

«Ладомир» (Володимир-Волинський) –«СДЮСШОР Полісся» (Житомир) – 6:0

«Пантери» (Умань) – «Житлобуд-«1 (Харків) – 2:1

«Ворскла» (Полтава) – Збірна Вінницької області – 0:4

Фінальний етап: зіграють 4 кращі команди (за підсумками матчів плей-офф 1/4 фіналу).



Таким чином, до фінальної стадії змагань потрапили:



Збірна Тернопільської області

«Ладомир» (Володимир-Волинський)

«Пантери» (Умань)

Збірна Вінницької області

Згідно жеребу команди сформували дві півфінальні пари. Переможці яких зустрінуться у фінальному матчі, а переможені зіграють за 3 місце.



1/2 фіналу



«Пантери» (Умань) – Збірна Тернопільської області

«Ладомир» (Володимир-Волинський) – Збірна Вінницької області

Матчі фінального етапу відбудуться в період з 04 по 06 жовтня 2021 у м. Умань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Будинку футболу відбулося жеребкування фінального етапу Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років сезону 2021 року (Дівоча футбольна ліга Ю-16).Жіноча команда з Володимира потрапила до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16, – повідомляє БУГ. Загалом на старт змагань вийшли 15 команд з різних куточків нашої країни. На першому етапі змагань команди були поділені на 4 групи за територіальним принципом та зіграли між собою за одноколовою системою.Визначилися команди, які продовжили свої виступи у матчах плей-офф. Переможців визначали за підсумками двох матчів (вдома та на виїзді).Плей-офф. 1/4 фіналу – перші матчіЗбірна Закарпатської області – Збірна Тернопільської області – 1:0«СДЮСШОР Полісся» (Житомир) – «Ладомир» (Володимир-Волинський) – 0:9«Житлобуд-1» (Харків) – «Пантери» (Умань) – 1:5Збірна Вінницької області – «Ворскла» (Полтава) – 6:2Плей-офф. 1/4 фіналу – матчі-відповідіЗбірна Тернопільської області – Збірна Закарпатської області – 6:2«Ладомир» (Володимир-Волинський) –«СДЮСШОР Полісся» (Житомир) – 6:0«Пантери» (Умань) – «Житлобуд-«1 (Харків) – 2:1«Ворскла» (Полтава) – Збірна Вінницької області – 0:4Фінальний етап: зіграють 4 кращі команди (за підсумками матчів плей-офф 1/4 фіналу).Таким чином, до фінальної стадії змагань потрапили:Збірна Тернопільської області«Ладомир» (Володимир-Волинський)«Пантери» (Умань)Збірна Вінницької областіЗгідно жеребу команди сформували дві півфінальні пари. Переможці яких зустрінуться у фінальному матчі, а переможені зіграють за 3 місце.1/2 фіналу«Пантери» (Умань) – Збірна Тернопільської області«Ладомир» (Володимир-Волинський) – Збірна Вінницької областіМатчі фінального етапу відбудуться в період з 04 по 06 жовтня 2021 у м. Умань.

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