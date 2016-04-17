вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянки потрапили до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16

Волинянки потрапили до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16
В Будинку футболу відбулося жеребкування фінального етапу Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років сезону 2021 року (Дівоча футбольна ліга Ю-16).

Жіноча команда з Володимира потрапила до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16, – повідомляє БУГ.

Загалом на старт змагань вийшли 15 команд з різних куточків нашої країни. На першому етапі змагань команди були поділені на 4 групи за територіальним принципом та зіграли між собою за одноколовою системою.

Визначилися команди, які продовжили свої виступи у матчах плей-офф. Переможців визначали за підсумками двох матчів (вдома та на виїзді).

Плей-офф. 1/4 фіналу – перші матчі

Збірна Закарпатської області – Збірна Тернопільської області – 1:0
«СДЮСШОР Полісся» (Житомир) – «Ладомир» (Володимир-Волинський) – 0:9
«Житлобуд-1» (Харків) – «Пантери» (Умань) – 1:5
Збірна Вінницької області – «Ворскла» (Полтава) – 6:2
Плей-офф. 1/4 фіналу – матчі-відповіді

Збірна Тернопільської області – Збірна Закарпатської області – 6:2
«Ладомир» (Володимир-Волинський) –«СДЮСШОР Полісся» (Житомир) – 6:0
«Пантери» (Умань) – «Житлобуд-«1 (Харків) – 2:1
«Ворскла» (Полтава) – Збірна Вінницької області – 0:4
Фінальний етап: зіграють 4 кращі команди (за підсумками матчів плей-офф 1/4 фіналу).

Таким чином, до фінальної стадії змагань потрапили:

Збірна Тернопільської області
«Ладомир» (Володимир-Волинський)
«Пантери» (Умань)
Збірна Вінницької області
Згідно жеребу команди сформували дві півфінальні пари. Переможці яких зустрінуться у фінальному матчі, а переможені зіграють за 3 місце.

1/2 фіналу

«Пантери» (Умань) – Збірна Тернопільської області
«Ладомир» (Володимир-Волинський) – Збірна Вінницької області
Матчі фінального етапу відбудуться в період з 04 по 06 жовтня 2021 у м. Умань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, Україна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянки потрапили до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16
Сьогодні, 12:48
Українці – рекордсмени за поїданням кабачків та гарбузів
Сьогодні, 12:07
У ковельському парку хтось «свиснув» квіти з клумби
Сьогодні, 11:26
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:45
19 вересня: яке сьогодні свято і що не можна робити
Сьогодні, 10:04
Схожі новини
«Волинь» переглядає колишнього українського збірника і ексгравця клубу із Серії А «Волинь» переглядає колишнього українського збірника і ексгравця клубу із Серії А
08 березень, 17:53
«Волинь» і «Карпати» зіграли внічию «Волинь» і «Карпати» зіграли внічию
17 квітень, 2016, 23:28
Футбольний клуб «Волинь» перейменують у ФК «Луцьк» Футбольний клуб «Волинь» перейменують у ФК «Луцьк»
08 квітень, 2016, 23:34
«Волинь» здолала «ВПК-Агро» у 9 турі Першої ліги з футболу «Волинь» здолала «ВПК-Агро» у 9 турі Першої ліги з футболу
18 вересень, 22:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянки потрапили до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16
Сьогодні, 12:48
 0
Українці – рекордсмени за поїданням кабачків та гарбузів
Сьогодні, 12:07
 0
У ковельському парку хтось «свиснув» квіти з клумби
Сьогодні, 11:26
 0
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:45
 0
19 вересня: яке сьогодні свято і що не можна робити
Сьогодні, 10:04
 0
Медіа
відео
1/8