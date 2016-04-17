Волинянки потрапили до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16
Сьогодні, 12:48
В Будинку футболу відбулося жеребкування фінального етапу Чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років сезону 2021 року (Дівоча футбольна ліга Ю-16).
Жіноча команда з Володимира потрапила до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16, – повідомляє БУГ.
Загалом на старт змагань вийшли 15 команд з різних куточків нашої країни. На першому етапі змагань команди були поділені на 4 групи за територіальним принципом та зіграли між собою за одноколовою системою.
Визначилися команди, які продовжили свої виступи у матчах плей-офф. Переможців визначали за підсумками двох матчів (вдома та на виїзді).
Плей-офф. 1/4 фіналу – перші матчі
Збірна Закарпатської області – Збірна Тернопільської області – 1:0
«СДЮСШОР Полісся» (Житомир) – «Ладомир» (Володимир-Волинський) – 0:9
«Житлобуд-1» (Харків) – «Пантери» (Умань) – 1:5
Збірна Вінницької області – «Ворскла» (Полтава) – 6:2
Плей-офф. 1/4 фіналу – матчі-відповіді
Збірна Тернопільської області – Збірна Закарпатської області – 6:2
«Ладомир» (Володимир-Волинський) –«СДЮСШОР Полісся» (Житомир) – 6:0
«Пантери» (Умань) – «Житлобуд-«1 (Харків) – 2:1
«Ворскла» (Полтава) – Збірна Вінницької області – 0:4
Фінальний етап: зіграють 4 кращі команди (за підсумками матчів плей-офф 1/4 фіналу).
Таким чином, до фінальної стадії змагань потрапили:
Збірна Тернопільської області
«Ладомир» (Володимир-Волинський)
«Пантери» (Умань)
Збірна Вінницької області
Згідно жеребу команди сформували дві півфінальні пари. Переможці яких зустрінуться у фінальному матчі, а переможені зіграють за 3 місце.
1/2 фіналу
«Пантери» (Умань) – Збірна Тернопільської області
«Ладомир» (Володимир-Волинський) – Збірна Вінницької області
Матчі фінального етапу відбудуться в період з 04 по 06 жовтня 2021 у м. Умань.
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Жіноча команда з Володимира потрапила до фінального етапу Дівочої футбольної ліги Ю-16, – повідомляє БУГ.
Загалом на старт змагань вийшли 15 команд з різних куточків нашої країни. На першому етапі змагань команди були поділені на 4 групи за територіальним принципом та зіграли між собою за одноколовою системою.
Визначилися команди, які продовжили свої виступи у матчах плей-офф. Переможців визначали за підсумками двох матчів (вдома та на виїзді).
Плей-офф. 1/4 фіналу – перші матчі
Збірна Закарпатської області – Збірна Тернопільської області – 1:0
«СДЮСШОР Полісся» (Житомир) – «Ладомир» (Володимир-Волинський) – 0:9
«Житлобуд-1» (Харків) – «Пантери» (Умань) – 1:5
Збірна Вінницької області – «Ворскла» (Полтава) – 6:2
Плей-офф. 1/4 фіналу – матчі-відповіді
Збірна Тернопільської області – Збірна Закарпатської області – 6:2
«Ладомир» (Володимир-Волинський) –«СДЮСШОР Полісся» (Житомир) – 6:0
«Пантери» (Умань) – «Житлобуд-«1 (Харків) – 2:1
«Ворскла» (Полтава) – Збірна Вінницької області – 0:4
Фінальний етап: зіграють 4 кращі команди (за підсумками матчів плей-офф 1/4 фіналу).
Таким чином, до фінальної стадії змагань потрапили:
Збірна Тернопільської області
«Ладомир» (Володимир-Волинський)
«Пантери» (Умань)
Збірна Вінницької області
Згідно жеребу команди сформували дві півфінальні пари. Переможці яких зустрінуться у фінальному матчі, а переможені зіграють за 3 місце.
1/2 фіналу
«Пантери» (Умань) – Збірна Тернопільської області
«Ладомир» (Володимир-Волинський) – Збірна Вінницької області
Матчі фінального етапу відбудуться в період з 04 по 06 жовтня 2021 у м. Умань.
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