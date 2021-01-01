Волинський священник пояснив, чому потрібно молитися за свого лікаря. ВІДЕО
Сьогодні, 14:12
Настоятель Свято-Покровського храму у селі Княгининок Михайло Бучак впевнений, що людина, яка розраховує на допомогу лікаря, повинна за нього молитися.
Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі 15 вересня..
Священник розповів такий випадок зі свого життя:
«Одного разу я зайшов у поліклініку. Якраз мав час, тож присвятив його очікуванню в довжелезній черзі. І чую: а той лікар такий-сякий, він хапуга, і гроші бере, і на такій-то машині їздить… Підходжу до цих людей і кажу: «Слава Ісусу Христу! Я радий вітати вас у клубі самогубців». Люди не зрозуміли, про що я. Кажу: «Ви ж прийшли не до лікаря, а до якогось вбивці, який вас не вилікує, а знищить».
І пропоную: а давайте змінимо цього лікаря, будемо тут сидіти хвилин 20-30 і молитимемося за нього. А коли зайдемо в кабінет, поряд із ним стоятиме Бог і буде діяти розумом і руками цього лікаря. От, може, в цього лікаря сьогодні є проблеми, і він не має тієї духовної і фізичної впевненості – допоможіть йому, підтримайте його», – каже Михайло Бучак.
Він закликав пацієнтів використати час перебування в поліклініці на молитви за лікаря.
«І коли ви це будете робити, то сповниться те, що сказав Господь: «Де двоє чи троє зібрані в ім’я Моє, там Я серед них». Запросіть Бога у лікарню, в поліклініку», – пропонує священник.
Також він радить молитися за хірурга і анестезіолога, якщо пацієнта чекає операція.
«Коли мене просять помолитися за людину перед операцією, я завжди прошу назвати ім’я анестезіолога і хірурга. Тому що питання не тільки в тому, як себе буде вести хвора людина, а питання в тому, наскільки в цю хвилину Бог буде керувати діями хірурга і анестезіолога. Це дуже важкі і відповідальні медичні спеціальності, я вважаю.
Тому завжди коли ви готуєтеся до операції, я би навіть радив заздалегідь, от наприклад операція за тиждень, і ви знаєте хірурга і анестезіолога, подайте, будь ласка, на ці 7 днів, щоби в церкві лунала молитва, щоб лікарі підійшли до того дня у спокої, хорошому духовному і розумовому стані. І тоді все буде гаразд», – каже священнослужитель.
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Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі 15 вересня..
Священник розповів такий випадок зі свого життя:
«Одного разу я зайшов у поліклініку. Якраз мав час, тож присвятив його очікуванню в довжелезній черзі. І чую: а той лікар такий-сякий, він хапуга, і гроші бере, і на такій-то машині їздить… Підходжу до цих людей і кажу: «Слава Ісусу Христу! Я радий вітати вас у клубі самогубців». Люди не зрозуміли, про що я. Кажу: «Ви ж прийшли не до лікаря, а до якогось вбивці, який вас не вилікує, а знищить».
І пропоную: а давайте змінимо цього лікаря, будемо тут сидіти хвилин 20-30 і молитимемося за нього. А коли зайдемо в кабінет, поряд із ним стоятиме Бог і буде діяти розумом і руками цього лікаря. От, може, в цього лікаря сьогодні є проблеми, і він не має тієї духовної і фізичної впевненості – допоможіть йому, підтримайте його», – каже Михайло Бучак.
Він закликав пацієнтів використати час перебування в поліклініці на молитви за лікаря.
«І коли ви це будете робити, то сповниться те, що сказав Господь: «Де двоє чи троє зібрані в ім’я Моє, там Я серед них». Запросіть Бога у лікарню, в поліклініку», – пропонує священник.
Також він радить молитися за хірурга і анестезіолога, якщо пацієнта чекає операція.
«Коли мене просять помолитися за людину перед операцією, я завжди прошу назвати ім’я анестезіолога і хірурга. Тому що питання не тільки в тому, як себе буде вести хвора людина, а питання в тому, наскільки в цю хвилину Бог буде керувати діями хірурга і анестезіолога. Це дуже важкі і відповідальні медичні спеціальності, я вважаю.
Тому завжди коли ви готуєтеся до операції, я би навіть радив заздалегідь, от наприклад операція за тиждень, і ви знаєте хірурга і анестезіолога, подайте, будь ласка, на ці 7 днів, щоби в церкві лунала молитва, щоб лікарі підійшли до того дня у спокої, хорошому духовному і розумовому стані. І тоді все буде гаразд», – каже священнослужитель.
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