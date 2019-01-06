В Україні прогнозують нічні заморозки: коли і де очікувати мінусову температуру
Сьогодні, 10:14
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про нічні заморозки у західних областях України.
Про це інформує ДСНС України у Волинській області з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, вночі 22 вересня у західних областях, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).
На Київщині вночі 23 вересня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Очікується І рівень небезпечності, жовтий.
Фото - ілюстративн
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Про це інформує ДСНС України у Волинській області з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, вночі 22 вересня у західних областях, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).
На Київщині вночі 23 вересня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Очікується І рівень небезпечності, жовтий.
Фото - ілюстративн
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