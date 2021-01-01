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Де у Луцьку будуть відключати світло 22 вересня. АДРЕСИ

Де у Луцьку будуть відключати світло 22 вересня. АДРЕСИ
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на трансформаторних підстанціях, у вівторок, 22 вересня, тимчасово не буде електроенергії.

Про це інформують у пресслужбі Луцькради.

З 09:00-13:00 буде вимкнена електроенергія за такими адресами: вул. Корольова (частково), вул. Цукрова 1-5, вул. Театральна, вул. Польова (частково), вул. Корнійчука.

Також у зв'язку із обрізкою гілок з 09:00-17:00 не буде світла на вулицях: Степова 2-26, Репіна, Садова 1, 4-8, Айвазовського (частково), Шишкіна (частково), Тарасова 34,36.

А ще з 9.00-17.00 ремонтні роботи проводитимуться на вул. Кривоноса,вул. Крушельницької, вул. Заньковецької с.Липини, вул. І.Богуна.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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