Скільки шкіл на Волині зможуть працювати в умовах «жовтої» зони. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
Бар'єр у 80 % вакцинованих освітян подолали у 117 школах на Волині. Всього в області є 588 загальноосвітніх навчальних закладів.
Про це у коментарі Суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління освіти.
471 школа з 23 вересня, у зв'язку із запровадженням "жовтого" рівня епіднебезпеки, має перейти на дистанційну форму навчання.
Ситуація в області
Загалом 23 вересня, повідомила Тетяна Соломіна, в області зможуть працювати 272 освітні заклади – вищі, професійно-технічні, школи та дитсадки.
"Це становить 24 % від загальної кількості – 1 153 заклади. 299 закладів – це ті, де рівень вакцинації працівників від 50 до 79 %", – додала посадовиця.
80 % працівників освітніх закладів, зазначила заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна, повинні мати щеплення або довідку про те, що перехворіли на COVID-19, або ПЛР-тест.
"Якщо кількість сумарно цих людей не перевищує, не досягає 80 % бар’єру, значить цей заклад працюватиме дистанційно", – додала посадовиця.
Скільки шкіл Луцька продовжать працювати
Зі слів керівника департаменту освіти територіальної громади Луцька Віталія Бондаря, 59 % працівників шкіл Луцької громади станом на 21 вересня зробили щеплення проти COVID-19.
У дитсадках Луцької громади станом на 21 вересня щепилися проти коронавірусної хвороби 27 % працівників, – повідомив керівника департаменту освіти територіальної громади Луцька Віталій Бондар.
Суспільне побувало у кількох освітніх закладах обласного центру і дізналося, як працюватимуть школи з 23 вересня.
Керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської ОДА Карина Мариневич у телефонному коментарі Суспільному розповіла, що регіональну комісію збирати не будуть, оскільки керуються рішенням центральної комісії.
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Про це у коментарі Суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління освіти.
471 школа з 23 вересня, у зв'язку із запровадженням "жовтого" рівня епіднебезпеки, має перейти на дистанційну форму навчання.
Ситуація в області
Загалом 23 вересня, повідомила Тетяна Соломіна, в області зможуть працювати 272 освітні заклади – вищі, професійно-технічні, школи та дитсадки.
"Це становить 24 % від загальної кількості – 1 153 заклади. 299 закладів – це ті, де рівень вакцинації працівників від 50 до 79 %", – додала посадовиця.
80 % працівників освітніх закладів, зазначила заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна, повинні мати щеплення або довідку про те, що перехворіли на COVID-19, або ПЛР-тест.
"Якщо кількість сумарно цих людей не перевищує, не досягає 80 % бар’єру, значить цей заклад працюватиме дистанційно", – додала посадовиця.
Скільки шкіл Луцька продовжать працювати
Зі слів керівника департаменту освіти територіальної громади Луцька Віталія Бондаря, 59 % працівників шкіл Луцької громади станом на 21 вересня зробили щеплення проти COVID-19.
У дитсадках Луцької громади станом на 21 вересня щепилися проти коронавірусної хвороби 27 % працівників, – повідомив керівника департаменту освіти територіальної громади Луцька Віталій Бондар.
Суспільне побувало у кількох освітніх закладах обласного центру і дізналося, як працюватимуть школи з 23 вересня.
Керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської ОДА Карина Мариневич у телефонному коментарі Суспільному розповіла, що регіональну комісію збирати не будуть, оскільки керуються рішенням центральної комісії.
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