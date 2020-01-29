Скільки шкіл на Волині зможуть працювати в умовах «жовтої» зони. ВІДЕО





Про це у коментарі



471 школа з 23 вересня, у зв'язку із запровадженням "жовтого" рівня епіднебезпеки, має перейти на дистанційну форму навчання.



Ситуація в області

Загалом 23 вересня, повідомила Тетяна Соломіна, в області зможуть працювати 272 освітні заклади – вищі, професійно-технічні, школи та дитсадки.



"Це становить 24 % від загальної кількості – 1 153 заклади. 299 закладів – це ті, де рівень вакцинації працівників від 50 до 79 %", – додала посадовиця.



80 % працівників освітніх закладів, зазначила заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна, повинні мати щеплення або довідку про те, що перехворіли на COVID-19, або ПЛР-тест.



"Якщо кількість сумарно цих людей не перевищує, не досягає 80 % бар’єру, значить цей заклад працюватиме дистанційно", – додала посадовиця.



Скільки шкіл Луцька продовжать працювати

Зі слів керівника департаменту освіти територіальної громади Луцька Віталія Бондаря, 59 % працівників шкіл Луцької громади станом на 21 вересня зробили щеплення проти COVID-19.



У дитсадках Луцької громади станом на 21 вересня щепилися проти коронавірусної хвороби 27 % працівників, – повідомив керівника департаменту освіти територіальної громади Луцька Віталій Бондар.



Суспільне побувало у кількох освітніх закладах обласного центру і дізналося, як працюватимуть школи з 23 вересня.



Керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської ОДА Карина Мариневич у телефонному коментарі Суспільному розповіла, що регіональну комісію збирати не будуть, оскільки керуються рішенням центральної комісії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бар'єр у 80 % вакцинованих освітян подолали у 117 школах на Волині. Всього в області є 588 загальноосвітніх навчальних закладів.Про це у коментарі Суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління освіти.471 школа з 23 вересня, у зв'язку із запровадженням "жовтого" рівня епіднебезпеки, має перейти на дистанційну форму навчання.Загалом 23 вересня, повідомила Тетяна Соломіна, в області зможуть працювати 272 освітні заклади – вищі, професійно-технічні, школи та дитсадки."Це становить 24 % від загальної кількості – 1 153 заклади. 299 закладів – це ті, де рівень вакцинації працівників від 50 до 79 %", – додала посадовиця.80 % працівників освітніх закладів, зазначила заступниця начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна, повинні мати щеплення або довідку про те, що перехворіли на COVID-19, або ПЛР-тест."Якщо кількість сумарно цих людей не перевищує, не досягає 80 % бар’єру, значить цей заклад працюватиме дистанційно", – додала посадовиця.Зі слів керівника департаменту освіти територіальної громади Луцька Віталія Бондаря, 59 % працівників шкіл Луцької громади станом на 21 вересня зробили щеплення проти COVID-19.У дитсадках Луцької громади станом на 21 вересня щепилися проти коронавірусної хвороби 27 % працівників, – повідомив керівника департаменту освіти територіальної громади Луцька Віталій Бондар.Суспільне побувало у кількох освітніх закладах обласного центру і дізналося, як працюватимуть школи з 23 вересня.Керівниця управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської ОДА Карина Мариневич у телефонному коментарі Суспільному розповіла, що регіональну комісію збирати не будуть, оскільки керуються рішенням центральної комісії.

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