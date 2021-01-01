У Німеччині чоловік застрелив касира за прохання вдягнути маску
Сьогодні, 00:14
У місті Ідар-Оберштайн у федеральній землі Рейнланд-Пфальц у Німеччині 20-річного касира АЗС застрелив клієнта заправки за вимогу надіти маску.
Про це з посиланням на DW повідомляє Кореспондент.
Увечері 19 вересня 49-річний німець, що раніше не потрапляв у поле зору поліції, прийшов на АЗС, щоб купити пиво. Касир відмовився обслуговувати його, нагадавши про вимогу носити маску в громадських місцях.
Тоді підозрюваний повернувся додому, взяв пістолет і повернувся на заправку. Він зайшов туди в медичній масці, взяв пиво, підійшов до каси і зняв маску. Коли касир знову зробив йому зауваження, чоловік застрелив хлопця. Зловмисник "цілеспрямовано вистрілив жертві в голову", заявили в прокуратурі.
Потім чоловік втік з місця злочину, але на наступний ранок прийшов "у супроводі жінки" у відділення поліції і зізнався у скоєному. Під час допиту він пояснив, що є противником карантинних обмежень, був психологічно пригнічений пандемією і "не бачив іншого способу" висловити своє невдоволення.
Стрілець визнав свою провину, заявивши, що касир, який дотримувався правил захисту від коронавірусу, здався йому "відповідальним за ситуацію". Тепер чоловік заарештований і перебуває в СІЗО.
Нагадаємо, що раніше в Оттаві протестували проти COVID-вакцинації. Влада розділяє суспільство на вакцинованих, яким можна все, і невакцинованих, які стають людьми другого сорту, заявили учасники протесту.
Також повідомлялося, що в центрі Києва протестували проти карантину і вакцинації. Прихильники руху "Стоп фейк пандемія" зібралися на Софіївській площі. Акція пройшла мирно.
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Про це з посиланням на DW повідомляє Кореспондент.
Увечері 19 вересня 49-річний німець, що раніше не потрапляв у поле зору поліції, прийшов на АЗС, щоб купити пиво. Касир відмовився обслуговувати його, нагадавши про вимогу носити маску в громадських місцях.
Тоді підозрюваний повернувся додому, взяв пістолет і повернувся на заправку. Він зайшов туди в медичній масці, взяв пиво, підійшов до каси і зняв маску. Коли касир знову зробив йому зауваження, чоловік застрелив хлопця. Зловмисник "цілеспрямовано вистрілив жертві в голову", заявили в прокуратурі.
Потім чоловік втік з місця злочину, але на наступний ранок прийшов "у супроводі жінки" у відділення поліції і зізнався у скоєному. Під час допиту він пояснив, що є противником карантинних обмежень, був психологічно пригнічений пандемією і "не бачив іншого способу" висловити своє невдоволення.
Стрілець визнав свою провину, заявивши, що касир, який дотримувався правил захисту від коронавірусу, здався йому "відповідальним за ситуацію". Тепер чоловік заарештований і перебуває в СІЗО.
Нагадаємо, що раніше в Оттаві протестували проти COVID-вакцинації. Влада розділяє суспільство на вакцинованих, яким можна все, і невакцинованих, які стають людьми другого сорту, заявили учасники протесту.
Також повідомлялося, що в центрі Києва протестували проти карантину і вакцинації. Прихильники руху "Стоп фейк пандемія" зібралися на Софіївській площі. Акція пройшла мирно.
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