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В Україні випав перший сніг

В Україні випав перший сніг
Сьогодні, 22 вересня, на високогір'ї Карпат випав перший сніг, температура повітря опустилася до -4 градусів.

Про це інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Станом на 08:35 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський падає сніг, хмарно, обмежена видимість. Вітер північно-західний 3-4 м/с.
Температура навколишнього середовища -4°С.

Напередодні синоптики повідомляли, що на цьому тижні на території України утримуватиметься прохолодна погода. Також, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22-23 вересня очікуються нічні заморозки у західних областях України.

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Теги: перший сніг, Карпати, погода
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