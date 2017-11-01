В Україні випав перший сніг
Сьогодні, 09:42
Сьогодні, 22 вересня, на високогір'ї Карпат випав перший сніг, температура повітря опустилася до -4 градусів.
Про це інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Станом на 08:35 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський падає сніг, хмарно, обмежена видимість. Вітер північно-західний 3-4 м/с.
Температура навколишнього середовища -4°С.
Напередодні синоптики повідомляли, що на цьому тижні на території України утримуватиметься прохолодна погода. Також, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22-23 вересня очікуються нічні заморозки у західних областях України.
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Про це інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Станом на 08:35 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський падає сніг, хмарно, обмежена видимість. Вітер північно-західний 3-4 м/с.
Температура навколишнього середовища -4°С.
Напередодні синоптики повідомляли, що на цьому тижні на території України утримуватиметься прохолодна погода. Також, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22-23 вересня очікуються нічні заморозки у західних областях України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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