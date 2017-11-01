В Україні випав перший сніг





Про це



Станом на 08:35 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський падає сніг, хмарно, обмежена видимість. Вітер північно-західний 3-4 м/с.

Температура навколишнього середовища -4°С.



Напередодні синоптики

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 22 вересня, на високогір'ї Карпат випав перший сніг, температура повітря опустилася до -4 градусів.Про це інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.Станом на 08:35 22 вересня на горі Піп Іван Чорногірський падає сніг, хмарно, обмежена видимість. Вітер північно-західний 3-4 м/с.Температура навколишнього середовища -4°С.Напередодні синоптики повідомляли , що на цьому тижні на території України утримуватиметься прохолодна погода. Також, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22-23 вересня очікуються нічні заморозки у західних областях України.

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